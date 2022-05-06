Геркус: «У «Локомотива» очень слабая оборона и опорная зона. Нельзя брать восемь нападающих»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о столичном клубе.

«То, что происходит в Локомотиве, назовем это экспериментом. Если начну менее вежливо говорить,то я ударюсь в критику. Мне бы этого не хотелось. На меня и так обижаются болельщики.

Я не очень понимаю, когда приобретается так много нападающих. Нельзя приобретать восемь нападающих. Место ограниченно. Нужен баланс, которого я не вижу.

Возможно, коллеги его видят. Я вижу очень слабую оборону, очень слабую опорную зону. Если Баринова продадут летом, то кем они заполнят его место. Посмотрим.

Думаю, сильнее клуб не становится. Может быть, они развиваются, приобретая дополнительную трансферную стоимость игроков. Но я этого не вижу. Не хочу критиковать, но, на мой взгляд, это утопия», – сказал Геркус.

«Локомотив» идет на 6-м месте в РПЛ.

Отставание от топ-3 – 8 очков.

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