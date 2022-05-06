Фанаты «Айнтрахта» выбежали на поле после выхода в первый еврокубковый финал за 42 года

«Айнтрахт» обыграл «Вест Хэм» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы и вышел в финал турнира.

После финального свистка болельщики немецкого клуба выбежали на поле праздновать победу с игроками.

«Айнтрахт» вышел в финал еврокубка впервые с 1980 года. Тогда франкфуртцы обыграли гладбахскую «Боруссию» в Кубке УЕФА (2:3, 1:0).

«Айнтрахт» сыграет в финале ЛЕ с «Рейнджерс».

Матч состоится 18 мая в Севилье.

Фото: кадр из трансляции CBS Sports

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