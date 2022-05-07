Где смотреть «Зенит» – «Химки»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 7 мая

«Зенит» и «Химки» сыграют в матче 28-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 7 мая.
- Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
- Начало – в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Химки
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 16:25 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
Ставки на матч Зенит – Химки
- Победа Зенита – 1.24
- Ничья – 6.60
- Победа Химок – 12.00
Источник: «Бомбардир»