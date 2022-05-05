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Где смотреть «Зенит» – «Химки»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 7 мая

«Зенит» и «Химки» сыграют в матче 28-го тура РПЛ.

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  • Игра состоится в субботу, 7 мая.
  • Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
  • Начало – в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Химки

  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 16:25 мск.
  • Игру также будет транслировать Winline.

Ставки на матч Зенит – Химки

Коэффициенты:

  • Победа Зенита – 1.24
  • Ничья – 6.60
  • Победа Химок – 12.00

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Источник: «Бомбардир»

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05.05.2022 23:39
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