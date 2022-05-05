«Зенит» приедет на матч с «Химками» на автобусе с надписью «4емпионы». Мостовой, Кузяев и Барриос проведут диджей-сет

«Зенит» в день домашнего матча 28-го тура РПЛ с «Химками» организует праздничные мероприятия для игроков и болельщиков в честь победы в чемпионате России

«Команда прибудет на матч на золотом чемпионском автобусе, который будет украшен надписью «4емпионы».

После завершения матча против «Химок» на домашнем стадионе команды «Газпром-Арена» пройдет световое шоу «Спасибо за сезон!», после чего игроки растянут баннер, посвященный болельщикам. Вслед за этим игроки совершат круг почета в золотых футболках.

После завершения празднования чемпионства в чаше стадиона развлекательная программа продолжится концертом популярной исполнительницы Клавы Коки, а также диджей-сетом от игроков основного состава «Зенита» – полузащитников Андрея Мостового, Далера Кузяева и Вильмара Барриоса», – сообщила ТАСС пресс-служба «Зенита».

«Зенит» примет «Химки» в субботу, 6 мая.

Клуб из Петербурга выиграл чемпионат России в четвертый раз подряд.

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