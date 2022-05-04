Кирильчева: «Понятно, кем инициировано извинение Генича перед Дзюбой»

Бывший главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева отреагировала на извинения комментатора Константина Генича перед форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Гена – мой друг. И сейчас не про него. Суть этого официального извинения понятна. И кем оно инициировано тоже. За Гринвуда Костя извинился у себя в твиттере. Но, насколько я помню, ни Матч, ни вездесущий Вася Конов в своем телеграме это не освещал. Позиция «Матч ТВ» (не Кости) по Дзюбе тоже понятна: за Дзюбу («Зенит», «Газпром») полагается официально извиняться, за Гринвуда – необязательно», – написала Кирильчева.

Генич и Дзюба поспорили на количество голов Ивана Сергеева в этом сезоне РПЛ.

Дзюба проиграл спор и раскритиковал журналиста за то, что он вынес его на публику.

Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».

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