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  • Кирильчева: «Понятно, кем инициировано извинение Генича перед Дзюбой»

Кирильчева: «Понятно, кем инициировано извинение Генича перед Дзюбой»

4 мая 2022, 10:22
15

Бывший главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева отреагировала на извинения комментатора Константина Генича перед форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Гена – мой друг. И сейчас не про него. Суть этого официального извинения понятна. И кем оно инициировано тоже. За Гринвуда Костя извинился у себя в твиттере. Но, насколько я помню, ни Матч, ни вездесущий Вася Конов в своем телеграме это не освещал. Позиция «Матч ТВ» (не Кости) по Дзюбе тоже понятна: за Дзюбу («Зенит», «Газпром») полагается официально извиняться, за Гринвуда – необязательно», – написала Кирильчева.

  • Генич и Дзюба поспорили на количество голов Ивана Сергеева в этом сезоне РПЛ.
  • Дзюба проиграл спор и раскритиковал журналиста за то, что он вынес его на публику.
  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: телеграм-канал Екатерины Кирильчевы
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Генич Константин
Комментарии (15)
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Enter2006
1651649127
Да всем всё ясно, Газпрём - это и зенит и матч тв, и миллер, что тут может быть непонятного.
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JTherry
1651649671
Миллер позвонил Конову или Тащину, они навешали звиздюлей Геничу, он приуныл и пошел на поклон к Рукаке - наше вам сорри...)
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Павелий
1651650560
Все равны, но некоторые равнее. И пока будет так, наш футбол будет загнивать.
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шахта Заполярная
1651650967
Можно было это и не писать, это и так все знают. Вот когда выкинет гринвуда газпрем, тогда многие , и не только журналюги, припомнят ему, что он не гринвуд , а простой рукаку.
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portero
1651653622
Наташа на работе, ещё и вью даёт, турок удовлетворен, ему всё нрааится...
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DOCTOR PENALTY
1651659291
Во, б*я,... заставили человека извиняться перед кучей говна,... Фу...
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Plyash
1651662556
Прошмандень извинилась перед моральным уродом.Во времена,во нравы...
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zigbert
1651664032
Не ожидал Генич такого быстрого реагирования сверху.
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zagrizlik
1651680369
Вот меня сейчас реально забавляют комментарии в стиле "Газпром заставил ну и т.д." Если генич такой принципиальный, то какого он не написал заявление и не сказал, что его заставляют? Нет он сглотнул и дальше пошёл работать. Принципы дороже денег, а для него нет, значит такой же моральный мусор как дзюба.
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