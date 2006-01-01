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Кирильчева: «Понятно, кем инициировано извинение Генича перед Дзюбой»

Бывший главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева отреагировала на извинения комментатора Константина Генича перед форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Гена – мой друг. И сейчас не про него. Суть этого официального извинения понятна. И кем оно инициировано тоже. За Гринвуда Костя извинился у себя в твиттере. Но, насколько я помню, ни Матч, ни вездесущий Вася Конов в своем телеграме это не освещал. Позиция «Матч ТВ» (не Кости) по Дзюбе тоже понятна: за Дзюбу («Зенит», «Газпром») полагается официально извиняться, за Гринвуда – необязательно», – написала Кирильчева.

  • Генич и Дзюба поспорили на количество голов Ивана Сергеева в этом сезоне РПЛ.
  • Дзюба проиграл спор и раскритиковал журналиста за то, что он вынес его на публику.
  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».

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Источник: телеграм-канал Екатерины Кирильчевы

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Комментарии6
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    Рейтинг: +63115

    portero 22 минуты назад

    Наташа на работе, ещё и вью даёт, турок удовлетворен, ему всё нрааится...

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    Рейтинг: +72

    Номэд 23 минуты назад

    Когда, с Сан-Марино чтоли, суходрочника нах... болелы слали. После этого начали прессовать болел Спартака, а судьишки откровенно засуживать клуб. Всё же понятно откуда это идёт.

    0
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    Рейтинг: +213

    шахта Заполярная 1 час назад

    Можно было это и не писать, это и так все знают.
    Вот когда выкинет гринвуда газпрем, тогда многие , и не только журналюги, припомнят ему, что он не гринвуд , а простой рукаку.

    1
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    Рейтинг: +5284

    Павелий 1 час назад

    Все равны, но некоторые равнее. И пока будет так, наш футбол будет загнивать.

    5
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    Рейтинг: +22409

    JTherry 1 час назад

    Миллер позвонил Конову или Тащину, они навешали звиздюлей Геничу, он приуныл и пошел на поклон к Рукаке - наше вам сорри...)

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    Рейтинг: +2816

    Enter2006 1 час назад

    Да всем всё ясно, Газпрём - это и зенит и матч тв, и миллер, что тут может быть непонятного.

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