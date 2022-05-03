Генич извинился за оскорбления в адрес Дзюбы

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич извинился за оскорбления в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«К сожалению, наговорил, может быть, лишнего в другом эфире, отреагировав на слова Дзюбы. Мне бы хотелось извиниться за оскорбления.

Я прав по сути, но не прав по форме. Негоже мне было опускаться до уровня оскорблений, называть человека агрессивными словами. Эмоции возобладали. Дальше все пусть остается на его совести», – сказал Генич.

Игрок и журналист поспорили на дне рождения Леонида Слуцкого на количество голов Ивана Сергеева в этом сезоне РПЛ.

Дзюба проиграл спор и раскритиковал журналиста за то, что он вынес его на публику.

Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».

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