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Генич извинился за оскорбления в адрес Дзюбы

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич извинился за оскорбления в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«К сожалению, наговорил, может быть, лишнего в другом эфире, отреагировав на слова Дзюбы. Мне бы хотелось извиниться за оскорбления.

Я прав по сути, но не прав по форме. Негоже мне было опускаться до уровня оскорблений, называть человека агрессивными словами. Эмоции возобладали. Дальше все пусть остается на его совести», – сказал Генич.

  • Игрок и журналист поспорили на дне рождения Леонида Слуцкого на количество голов Ивана Сергеева в этом сезоне РПЛ.
  • Дзюба проиграл спор и раскритиковал журналиста за то, что он вынес его на публику.
  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +6444

    Semenycch 44 минуты назад

    Как Широкова выгнали со всех ТВ программ, так и это дерьмо Генича нужно гнать из ТВ. Пусть у себя на кухне комментирует матчи и тогда он всласть может оскорблять кого пожелает!

    1
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    Рейтинг: +13366

    Fusballer 48 минут назад

    Что ж ты, фраер, сдал назад?

    1
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    Рейтинг: +128

    Феникс 28 55 минут назад

    А чо заднюю включил ? Ты ж прав.Главное по сути, а на форму щас никто и не смотрит. Посмотри на губерниевых, соловьевых, кавазашвили и прочих терюшонковых. Поливают с экрана и в тырнете ничего не стесняясь...Такова нынешняя селяви.)))

    1
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    Рейтинг: +63050

    portero 56 минут назад

    Геныч сдал назад...
    Слишком борзанул, поставили на место журнашлюху...

    2
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    Рейтинг: +2526

    Play 58 минут назад

    Две проститутки схлестнулись в словесной дуэли.

    2
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    Рейтинг: +22386

    JTherry 1 час назад

    Миллер поставил к стенке... ишь кобелек болтливый, ногу задрал на "чемпиёна"...)

    2
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    Рейтинг: +1169

    Дубина > JTherry 59 минут назад

    Газпром видать надавил) Не то бы уволили как и остальных)))

    2
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