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Генич извинился за оскорбления в адрес Дзюбы

3 мая 2022, 20:46
13

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич извинился за оскорбления в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«К сожалению, наговорил, может быть, лишнего в другом эфире, отреагировав на слова Дзюбы. Мне бы хотелось извиниться за оскорбления.

Я прав по сути, но не прав по форме. Негоже мне было опускаться до уровня оскорблений, называть человека агрессивными словами. Эмоции возобладали. Дальше все пусть остается на его совести», – сказал Генич.

  • Игрок и журналист поспорили на дне рождения Леонида Слуцкого на количество голов Ивана Сергеева в этом сезоне РПЛ.
  • Дзюба проиграл спор и раскритиковал журналиста за то, что он вынес его на публику.
  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Генич Константин
Комментарии (13)
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JTherry
1651600389
Миллер поставил к стенке... ишь кобелек болтливый, ногу задрал на "чемпиёна"...)
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Play
1651600814
Две проститутки схлестнулись в словесной дуэли.
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portero
1651600926
Геныч сдал назад... Слишком борзанул, поставили на место журнашлюху...
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Fusballer
1651601417
Что ж ты, фраер, сдал назад?
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Бывалый1488
1651604361
Опять все тоже самое))) один и второй слово не сдержали)))
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сутулая собака и лисы
1651607849
генич говно по сути, говно по форме.
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Plyash
1651612058
Журналюга бесталанный,как же можно было забыть пословицу - "Язык мой враг мой." Словесный понос проиграл,и кому - клоуну из Питера.Застрелись,Генич,ты ещё тупее Артёмки.
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spam2009
1651621603
слабак
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Vitaga
1651656643
все они такие - и этот болтунишка и губерниев - чуть что - извините... проститутки.
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zigbert
1651662261
Да они стоят друг друга.
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