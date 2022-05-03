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  • Роднина – о санкциях УЕФА: «Теперь наши клубы не опозорятся в еврокубках»

Роднина – о санкциях УЕФА: «Теперь наши клубы не опозорятся в еврокубках»

3 мая 2022, 12:00
18

Ирина Роднина, депутат Государственной думы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, прокомментировала введение новых санкций против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Из-за исключения российских клубов из УЕФА наши футбольные команды теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне.

В футболе мы неконкурентоспособные? Мы не можем же быть везде конкурентноспособными, везде побеждать невозможно. Есть традиционные виды спорта, где у нас хорошие тренерские кадры и подготовка. А есть виды спорта, которые в нашей стране мало кому интересны или плохо развиты. Это факт.

За футболом я не слежу. У каждого есть свои вкусы и интересы: кто-то любит сладкое, а кто-то соленое. То же самое и в спорте – кому-то нравится это, а кому-то это. У всех разные взгляды», – сказала Роднина.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (18)
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Беспонтий
1651568990
все ваши слёзы на олимпийском третьем пьедестале теперь нам кажутся слезою крокодильей
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Krics
1651569604
Зато наши фигуристки опозорилась на весь мир в Госдуме.
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JTherry
1651571362
Роднина известный хейтер футбола РПЛ, а все из-за неоправданно высоких зарплат футболистов...
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Slavan62
1651571382
Лучше бы промолчала
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piligrim1986
1651573972
когда ж уже эта тварь перестанет позорить нашу страну?
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portero
1651575404
Заездуй в америку, хорош народ грабить вместе с такими же п..сами...
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sobaka120982
1651576085
Ребят ну а тут есть доля правды)каждый год стыдно за наш футбол на евро арене, даже наш флагман Зенит насильничают в Европе кому не лень, что уж там говорить. теперь хоть не опозоримся!!!!хоть лично для меня эта новость ( запрет) удар, очень хотелось посмотреть на уже обтёсанный Сочи в еврокубках
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сутулая собака и лисы
1651576837
но спартак даже неплохо выступил, да и за зенит не столь стыдно было. хех.
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vladimir-7
1651580360
Роднина всё российское ненавидит, кроме денег в ГД. Володину пора очистить парламент от инакомыслящих депутатов как Роднина.
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мы_не_рабы
1651589543
С одной стороны - трёхкратная олимпийская чемпионка, с другой - гражданка США и одновременно депутат гос. думы. И вроде правильно говорит про то, что позориться не будем, но это так попахивает гнильцой, особенно если она не следит за футболом.
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