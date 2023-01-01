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Роднина – о санкциях УЕФА: «Теперь наши клубы не опозорятся в еврокубках»

Ирина Роднина, депутат Государственной думы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, прокомментировала введение новых санкций против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Из-за исключения российских клубов из УЕФА наши футбольные команды теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне.

В футболе мы неконкурентоспособные? Мы не можем же быть везде конкурентноспособными, везде побеждать невозможно. Есть традиционные виды спорта, где у нас хорошие тренерские кадры и подготовка. А есть виды спорта, которые в нашей стране мало кому интересны или плохо развиты. Это факт.

За футболом я не слежу. У каждого есть свои вкусы и интересы: кто-то любит сладкое, а кто-то соленое. То же самое и в спорте – кому-то нравится это, а кому-то это. У всех разные взгляды», – сказала Роднина.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +24176

    bset 10 минут назад

    Теперь мы ни в судебной системе не опозоримся, ни в экономике, ни в космосе. Нигде теперь не опозоримся.

    0
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    Рейтинг: +211

    Slavan62 38 минут назад

    Лучше бы промолчала

    0
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    Рейтинг: +22375

    JTherry 38 минут назад

    Роднина известный хейтер футбола РПЛ, а все из-за неоправданно высоких зарплат футболистов...

    1
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    Рейтинг: +876

    Krics 1 час назад

    Зато наши фигуристки опозорилась на весь мир в Госдуме.

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    Рейтинг: +31438

    VVM1964 1 час назад

    Если постараться, то положительные аспекты всегда можно найти, ну накройняк придумать )))

    0
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    Рейтинг: +1843

    Беспонтий 1 час назад

    все ваши слёзы
    на олимпийском третьем пьедестале
    теперь нам кажутся слезою крокодильей

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