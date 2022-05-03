Роднина – о санкциях УЕФА: «Теперь наши клубы не опозорятся в еврокубках»

Ирина Роднина, депутат Государственной думы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, прокомментировала введение новых санкций против российского футбола.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Из-за исключения российских клубов из УЕФА наши футбольные команды теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне.

В футболе мы неконкурентоспособные? Мы не можем же быть везде конкурентноспособными, везде побеждать невозможно. Есть традиционные виды спорта, где у нас хорошие тренерские кадры и подготовка. А есть виды спорта, которые в нашей стране мало кому интересны или плохо развиты. Это факт.

За футболом я не слежу. У каждого есть свои вкусы и интересы: кто-то любит сладкое, а кто-то соленое. То же самое и в спорте – кому-то нравится это, а кому-то это. У всех разные взгляды», – сказала Роднина.

Вспомните все российские клубы за всю историю