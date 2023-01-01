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Игнатов: «Спартак» может подвинуть «Зенит» уже в следующем сезоне»

Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов считает, что московский клуб может побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне.

– Вы как спартаковец застали чемпионство 17-го года. Что нужно сделать, чтобы это повторилось, чтобы спартаковцы больше не слышали унизительных вопросов про вылет?

– Если мы продолжим так, как в матче с «Крыльями» во втором тайме, – каждую игру – то это вероятно уже в следующем сезоне.

– То есть верите, что «Зенит» можно подвинуть?

– Думаю, да. Что тут такого?

  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Расстояние от зоны стыковых матчей – 6 очков.
  • Клуб избежал прямого вылета в ФНЛ.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 08:39
Комментарии5
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    Рейтинг: +13719

    NewLife 1 минуту назад

    Если судьи будут вас и других конкурентов судить, как и в этом сезоне, то не подвините.

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    Рейтинг: +684

    sined1951 4 минуты назад

    Не надо печатать такие высказывания от молодых игроков, которые еще ничего не добились в футболе. Это вызывает ненужный сарказм и смех, и не способствует популярности команде.

    1
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    Рейтинг: +3539

    ААМ 17 минут назад

    Надо подвинуть, а не сотрясать воздух

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    Рейтинг: +7777

    piligrim1986 28 минут назад

    да хорош уже, Спартак уже никого не подвинет, вы свой уровень показываете прямо сейчас. что изменится в новом сезоне?

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    Рейтинг: +364

    yaran56 49 минут назад

    Подвинуть зенит выше уже некуда, если только сдавая ему очки отодвинуть в разрыв от остальных команд.

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