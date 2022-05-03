Игнатов: «Спартак» может подвинуть «Зенит» уже в следующем сезоне»

Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов считает, что московский клуб может побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне.

– Вы как спартаковец застали чемпионство 17-го года. Что нужно сделать, чтобы это повторилось, чтобы спартаковцы больше не слышали унизительных вопросов про вылет?

– Если мы продолжим так, как в матче с «Крыльями» во втором тайме, – каждую игру – то это вероятно уже в следующем сезоне.

– То есть верите, что «Зенит» можно подвинуть?

– Думаю, да. Что тут такого?

«Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.

Расстояние от зоны стыковых матчей – 6 очков.

Клуб избежал прямого вылета в ФНЛ.

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