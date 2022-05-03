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  • Игнатов: «Спартак» может подвинуть «Зенит» уже в следующем сезоне»

Игнатов: «Спартак» может подвинуть «Зенит» уже в следующем сезоне»

3 мая 2022, 08:39
8

Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов считает, что московский клуб может побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне.

– Вы как спартаковец застали чемпионство 17-го года. Что нужно сделать, чтобы это повторилось, чтобы спартаковцы больше не слышали унизительных вопросов про вылет?

– Если мы продолжим так, как в матче с «Крыльями» во втором тайме, – каждую игру – то это вероятно уже в следующем сезоне.

– То есть верите, что «Зенит» можно подвинуть?

– Думаю, да. Что тут такого?

  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Расстояние от зоны стыковых матчей – 6 очков.
  • Клуб избежал прямого вылета в ФНЛ.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Игнатов Михаил
Комментарии (8)
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yaran56
1651557851
Подвинуть зенит выше уже некуда, если только сдавая ему очки отодвинуть в разрыв от остальных команд.
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piligrim1986
1651559124
да хорош уже, Спартак уже никого не подвинет, вы свой уровень показываете прямо сейчас. что изменится в новом сезоне?
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ААМ
1651559760
Надо подвинуть, а не сотрясать воздух
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sined1951
1651560563
Не надо печатать такие высказывания от молодых игроков, которые еще ничего не добились в футболе. Это вызывает ненужный сарказм и смех, и не способствует популярности команде.
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NewLife
1651560719
Если судьи будут вас и других конкурентов судить, как и в этом сезоне, то не подвините.
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SLADE2019
1651562424
Спартак сможет подвинуть Зенит (не Реал же и не Мансити), но только, если в команде будут игроки на порядок сильнее, чем ты-Игнатов и тебе подобных. Кроме Мозеса и пожалуй Селихова, весь основной состав менять надо. Что лишний раз подтверждает убогость трансферной политики.
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alefreddy
1651575176
а кто мешал в первом тайме так играть.В команде средненькие игроки нет даже игрока уровня Барриоса о чем это он если сам никакой
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