ФИФА наказал сборную Сенегала матчем без зрителей за поведение болельщиков в игре с Египтом. Они светили лазером в лицо Салаху

ФИФА наказала сборную Сенегала по итогам мартовского стыкового матча отбора ЧМ-2022 с Египтом.

Сенегальцы обыграли египтян на своем поле в серии пенальти и вышли в финальную часть ЧМ-2022.

Когда Мохамед Салах пробивал 11-метровый, ему активно светили в лицо лазерными указками.

Египет добивался переигровки матча.

ФИФА оштрафовала сенегальскую федерацию футбола за поведение болельщиков на 175 тысяч швейцарских франков и обязала сборную провести один матч без зрителей.

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