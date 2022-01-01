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ФИФА наказал сборную Сенегала матчем без зрителей за поведение болельщиков в игре с Египтом. Они светили лазером в лицо Салаху

ФИФА наказала сборную Сенегала по итогам мартовского стыкового матча отбора ЧМ-2022 с Египтом.

  • Сенегальцы обыграли египтян на своем поле в серии пенальти и вышли в финальную часть ЧМ-2022.
  • Когда Мохамед Салах пробивал 11-метровый, ему активно светили в лицо лазерными указками.
  • Египет добивался переигровки матча.

ФИФА оштрафовала сенегальскую федерацию футбола за поведение болельщиков на 175 тысяч швейцарских франков и обязала сборную провести один матч без зрителей.

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Источник: сайт ФИФА

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