Радимов: «Спартак» утратил дух победителя, который есть у «Зенита». Его надо возвращать»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о «Спартаке».

«Думаю, «Спартак» решил свои проблемы, отдалился от зоны стыков и может спокойно доигрывать сезон. Не самая приятная ситуация, особенно в год столетия команды.

«Спартак» в матче с «Крыльями» проявил как раз тот дух победителя, который у него существовал раньше. С этим настроем красно-белые должны играть всегда. Это чемпионская история, которая передавалась из поколения в поколение — а сейчас она утрачена и еe нужно возвращать.

Это то, что сейчас есть у «Зенита» — он уверен в своих силах. Это чемпионский дух победителя. Новые игроки приходят и сразу пропитываются этим, поэтому команда несeтся к чемпионству четвeртый раз подряд», — сказал Радимов.

«Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.

Расстояние от зоны стыковых матчей – 6 очков.

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