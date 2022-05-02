Карасев – о работе VAR в РПЛ: «Не надо сравнивать с еврокубками, где топ-клубы и топ-судьи»

Арбитр Сергей Карасев высказался о работе VAR в РПЛ.

– Судьи ошибались всегда. Сейчас еще появился VAR, люди не совсем понимают, как он работает. Больше говорят о нем: почему долго смотрят, как принимали решение.

– Но ведь правда долго. В еврокубках смотрят моменты за полминуты-минуту.

– Не надо сравнивать еврокубки, где играют топ-клубы и работают топ-судьи. Я уверен, что такие же вопросы задают в Испании или Германии: «Почему в еврокубках лучше, чем у нас?» Когда встречаются топ-клубы с топ-судьями, они свою работу делают более качественно за счет опыта.

У нас VAR существует три года. Каждый раз появляется много молодых судей. У некоторых людей нет и 10 игр с VAR. Это совсем другая профессия, которой нужно обучаться. Я тоже сначала выходил судить детей, потом КФК, первую лигу, РПЛ, только потом получил эмблему ФИФА.

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