«Зенит» сыграет с «Химками» и «Спартаком» сильнейшим составом (Bobsoccer)

Тренерский штаб «Зенита» не намерен проводить ротацию в двух ближайших матчах.

Петербуржцы сыграют с «Химками» и «Спартаком» сильнейшим составом.

Во встрече 30-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» команда, вероятно, основу выпускать не будет. Возможно, некоторые футболисты досрочно уйдут в отпуск.

«Зенит» в субботу досрочно стал чемпионом России.

Матч с «Химками» состоится 7 мая, со «Спартаком» – 15 мая, с «Нижним Новгородом» – 21 мая.

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