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«Зенит» сыграет с «Химками» и «Спартаком» сильнейшим составом (Bobsoccer)

Тренерский штаб «Зенита» не намерен проводить ротацию в двух ближайших матчах.

Петербуржцы сыграют с «Химками» и «Спартаком» сильнейшим составом.

Во встрече 30-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» команда, вероятно, основу выпускать не будет. Возможно, некоторые футболисты досрочно уйдут в отпуск.

  • «Зенит» в субботу досрочно стал чемпионом России.
  • Матч с «Химками» состоится 7 мая, со «Спартаком» – 15 мая, с «Нижним Новгородом» – 21 мая.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: Bobsoccer

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Сегодня, 12:51
Комментарии6
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    Рейтинг: +588

    Конопляных дел мастер 30 секунд назад

    Спартак надо бы отправить в стыки на радость всей стране

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    Рейтинг: +62888

    portero 1 час назад

    Семак мог бы хоть в ворота Одоевского поставить.

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    Рейтинг: +6432

    Semenycch 1 час назад

    Я не сомневался, что до Спартака бразильцев и Барриоса не отпустят в отпуск. А вот после свиней, лучше после разгрома свиней все иностранцы полетят за океан и с Н.Н. будем играть Русским составом.

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    Рейтинг: +1354

    Хейтер Аларм > Semenycch 1 час назад

    нижнему нужно помочь, чтоб он свиней скинул в стыки, гыгы

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    Рейтинг: +14662

    ilichkadr > Semenycch 29 минут назад

    Да, свиней надо дрюкнуть. Уж очень они завизжали после выигрыша у Крыльев.

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    Рейтинг: +64

    RussiaChampion > Semenycch 28 минут назад

    да, надо привыкать наигрывать русский состав, потому что с отпуска сосальщики нашего газа из-за границы, скорее всего не вернутся. Я понимаю сосать очень вкусно для них, но видимо это было последним чемпионством зенита.

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