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⚡ РПЛ. «Динамо» дома проиграло «Уралу»

В 27-м туре чемпионата России «Динамо» на своем поле уступило «Уралу» со счетом 2:3.

Москвичи проиграли второй матч подряд и уже сегодня могут потерять шансы на чемпионство, если «Зенит» победит «Локомотив».

Команда из Екатеринбурга, набрав три очка, оторвалась от зоны прямого вылета на пять баллов.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Захарян, 7; 1:1 – Бикфалви, 28; 1:2 – Мишкич, 31; 1:3 – Бикфалви, 67; 2:3 – Н'Жи, 80.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро (Н'Жи, 76), Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров (Тюкавин, 55), Смолов (Грулев, 62).

«Урaл»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Подберeзкин (Юшин, 87), Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов (Гаджимурадов, 81), Августиняк.

Предупреждения: Скопинцев, 81 – Августиняк, 76; Бикфалви, 90+1.

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 15:53
Комментарии33
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    Рейтинг: -105

    diamondfan 4 минуты назад

    Хорошо! Урал молодчики!

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    Рейтинг: +16039

    paracetamol 10 минут назад

    Дырнама - чем дальше, тем хуже!

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +22299

    JTherry 20 минут назад

    Шунин - дырище в днище, три банки мимо ушей пропустить - это ж каким "мастером" надо быть..?) поздравляю Урал с отличной игрой, а дынаме - без Шварца еще лет 50 ждать очередного трофея...

    1
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    Рейтинг: +16039

    paracetamol 25 минут назад

    Думал Мишка в Зените дыра, но по сравнению с Шунькой - вполне приличный ловила.

    3
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    Рейтинг: +1139

    tushkanlz 27 минут назад

    Уважение "Уралу" за игру. С победой!! А " Динамо" сегодня "не пофартило", да и вратарь, как-то, не выручил...

    1
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    Рейтинг: +207

    шахта Заполярная 30 минут назад

    Сырое еще динамо, да и не скоро еще созреет для медалей.

    2
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    Рейтинг: +3518

    ААМ 32 минуты назад

    С Динамо все ясно. Рано ему думать о чемпионстве

    3
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    Рейтинг: +14606

    ilichkadr > ААМ 24 минуты назад

    Динамо играет в очень энергозатратный футбол. Не хватило силёнок на весь чемпионат. Не удивлюсь, если Динамо в оставшихся турах потеряет очки. Остались далеко не подарки: Крылья, Локо и Сочи.

    0
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    Рейтинг: +32488

    zra78 41 минуту назад

    Бл@ть ,они Сочи решили на второе место подтянуть...

    1
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    Рейтинг: +14606

    ilichkadr > zra78 31 минуту назад

    Такой вариант не исключается. Сегодня Ахмат отцепит коней и всего делов.

    3
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    Рейтинг: +10635

    alex1951 44 минуты назад

    Ха-Ха ......Урал в роли Динамо....Ништяк!

    4
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    Рейтинг: +14606

    ilichkadr 44 минуты назад

    Хряков не видали?

    5
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    Рейтинг: +3837

    tarasofka > ilichkadr 39 минут назад

    хряки как раз сейчас сильно рады, что не на их поляне зенит оформит титул. цуки сдсв-шные, подложили конкретную свинью.

    4
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    Рейтинг: +14606

    ilichkadr > tarasofka 35 минут назад

    Я не про радость, а про горе. Если бы Динамо сегодня выиграло. то пришлось бы полицаям занести Спартаку, чтобы те легли костьми в следующем туре.
    Теперь же никто ничего не занесёт.

    2
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    Рейтинг: +207

    шахта Заполярная > ilichkadr 33 минуты назад

    В зеркало посмотри, увидишь.

    1
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    Рейтинг: +14606

    ilichkadr > шахта Заполярная 30 минут назад

    Присоединяешься или как?

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    Рейтинг: +7161

    R_a_i_n > ilichkadr 21 минуту назад

    заносить, это по части бомжей))) не путай!

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    Рейтинг: +14606

    ilichkadr > R_a_i_n 14 минут назад

    Не, сегодня никто ни кому не заносил. Возможно Бикфалви стимульнули........

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