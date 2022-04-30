⚡ РПЛ. «Динамо» дома проиграло «Уралу»

В 27-м туре чемпионата России «Динамо» на своем поле уступило «Уралу» со счетом 2:3.

Москвичи проиграли второй матч подряд и уже сегодня могут потерять шансы на чемпионство, если «Зенит» победит «Локомотив».

Команда из Екатеринбурга, набрав три очка, оторвалась от зоны прямого вылета на пять баллов.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Захарян, 7; 1:1 – Бикфалви, 28; 1:2 – Мишкич, 31; 1:3 – Бикфалви, 67; 2:3 – Н'Жи, 80.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро (Н'Жи, 76), Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров (Тюкавин, 55), Смолов (Грулев, 62).

«Урaл»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Подберeзкин (Юшин, 87), Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов (Гаджимурадов, 81), Августиняк.

Предупреждения: Скопинцев, 81 – Августиняк, 76; Бикфалви, 90+1.

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