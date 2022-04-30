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⚡ РПЛ. «Динамо» дома проиграло «Уралу»

30 апреля 2022, 15:53
48

В 27-м туре чемпионата России «Динамо» на своем поле уступило «Уралу» со счетом 2:3.

Москвичи проиграли второй матч подряд и уже сегодня могут потерять шансы на чемпионство, если «Зенит» победит «Локомотив».

Команда из Екатеринбурга, набрав три очка, оторвалась от зоны прямого вылета на пять баллов.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Захарян, 7; 1:1 – Бикфалви, 28; 1:2 – Мишкич, 31; 1:3 – Бикфалви, 67; 2:3 – Н'Жи, 80.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро (Н'Жи, 76), Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров (Тюкавин, 55), Смолов (Грулев, 62).

«Урaл»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Подберeзкин (Юшин, 87), Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов (Гаджимурадов, 81), Августиняк.

Предупреждения: Скопинцев, 81 – Августиняк, 76; Бикфалви, 90+1.

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Комментарии (48)
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neveldomha
1651323378
Идём на чемпионский матч. Ну прям как в прошлом году.
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B.G.
1651323414
Вот и сдулось на финише Динамо (
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knikos
1651323502
Ну что ? Надеюсь сегодня станем чемпионами ! Вперёд , Зенит !
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Kollljan
1651323627
Что-то мне подсказывает, что сегодня у нас будет праздник.
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Беспонтий
1651323974
после возвращения феди в родной дом дом дал капитальную осадку и что не игралось самой играющей команде
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ilichkadr
1651324007
Хряков не видали?
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alex1951
1651324029
Ха-Ха ......Урал в роли Динамо....Ништяк!
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ААМ
1651324720
С Динамо все ясно. Рано ему думать о чемпионстве
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paracetamol
1651325164
Думал Мишка в Зените дыра, но по сравнению с Шунькой - вполне приличный ловила.
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JTherry
1651325476
Шунин - дырище в днище, три банки мимо ушей пропустить - это ж каким "мастером" надо быть..?) поздравляю Урал с отличной игрой, а дынаме - без Шварца еще лет 50 ждать очередного трофея...
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