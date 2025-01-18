Дерунец – о демарше Бителло: «Агенты запудрили мозги»

Ведущий «Матч ТВ», фанат «Динамо» Дмитрий Дерунец прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Бителло.

Сейчас хавбек близок к уходу в «Ботафого». Он отказался возвращаться в Россию из отпуска.

Его договор с «Динамо» рассчитан до 2028 года.

Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.

«Что тут нового скажешь, не будучи посвященным во все нюансы? Эмоционировать можно долго, всхлипываниями делу не поможешь.

Да, кажется, что Бителло – нормальный парень, а вся история из разряда «агенты запудрили мозги». Думаю, что какой-то вариант договориться/вернуться и нормально работать дальше еще есть. Вряд ли у одноклубников будут большие вопросы к человеку, который дает результат. Профессиональные футболисты все эти денежные/контрактные ситуации понимают прекрасно.

Ждем новостей, надеемся на лучшее. Для каждого понятие «лучшее» в нынешней ситуации уже свое», – написал Дерунец.