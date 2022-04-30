Президент «Урала» Иванов: «Я бы РПЛ до 20 команд расширил»

Президент «Урала» Григорий Иванов поддерживает идею увеличить число клубов в чемпионате России.
«Расширение РПЛ до 18 команд со следующего сезона? Я ничего об этом не знаю. Вообще первый раз слышу. Нам никто о расширении не сообщал.
Если такое решение действительно будет принято, я только «за», потому что у нас большая страна.
Дай бог! Я бы даже до 20 команд расширил», – сказал Иванов.
- «Урал» занимает 14-е место в РПЛ после 26 туров.
- Команда находится в зоне стыков и рискует вылететь в ФНЛ.
Тест: назовите все российские клубы
Источник: Sport24