Президент «Урала» Иванов: «Я бы РПЛ до 20 команд расширил»

Президент «Урала» Григорий Иванов поддерживает идею увеличить число клубов в чемпионате России.

«Расширение РПЛ до 18 команд со следующего сезона? Я ничего об этом не знаю. Вообще первый раз слышу. Нам никто о расширении не сообщал.

Если такое решение действительно будет принято, я только «за», потому что у нас большая страна.

Дай бог! Я бы даже до 20 команд расширил», – сказал Иванов.

«Урал» занимает 14-е место в РПЛ после 26 туров.

Команда находится в зоне стыков и рискует вылететь в ФНЛ.

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