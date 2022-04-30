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Президент «Урала» Иванов: «Я бы РПЛ до 20 команд расширил»

Президент «Урала» Григорий Иванов поддерживает идею увеличить число клубов в чемпионате России.

«Расширение РПЛ до 18 команд со следующего сезона? Я ничего об этом не знаю. Вообще первый раз слышу. Нам никто о расширении не сообщал.

Если такое решение действительно будет принято, я только «за», потому что у нас большая страна.

Дай бог! Я бы даже до 20 команд расширил», – сказал Иванов.

  • «Урал» занимает 14-е место в РПЛ после 26 туров.
  • Команда находится в зоне стыков и рискует вылететь в ФНЛ.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: Sport24

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Комментарии6
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    Рейтинг: +16583

    Garrincha58 3 минуты назад

    Иванов готов на что угодно лишь бы всегда был у него бюджет команды РПЛ, а как она играет и сколько зрителей ходит на их матчи это уже дело десятое

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    Рейтинг: +24522

    vladimir-7 58 минут назад

    Ну да, завтра Урал может оказаться в зоне прямого вылета в ФНЛ, поэтому Гриша
    за 20 команд в РПЛ, чтобы гарантированно остаться в РПЛ.

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    Рейтинг: +962

    mama1991 1 час назад

    аргентина 26 команд играют, и ничего. а у нас чи ни стратеги, один фиг в европе ничерта не светит, пора футбол делать массовым, даже на уровне прости господи рпл.

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    Рейтинг: +16583

    Garrincha58 > mama1991 53 секунды назад

    не сравнивай х...с пальцем Аргентина футбольная страна а мы нет и никогда не будем из 140 млн жителей страны футболом интересуются 10 процентов а на стадионы ходят и того меньше тогда на х..на нам 26 команд и 15 хватило бы

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    Рейтинг: +2773

    Enter2006 1 час назад

    Сначала подумайте о поднятии благополучия населения и о финансировании клубов и истреблении воровства, а потом об увеличении кол-ва клубов в РПЛ. Сколько было историй что даже в таком кол-ве РПЛ терял клубы попросту потому что нет денег в клубах или их с31,4здили! Можно всегда убирать симптомы болезни, но лучше вылечить сразу её причину.

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    Рейтинг: +62801

    portero 1 час назад

    Хорошего помалкньку, 18 дай бог освоить....

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