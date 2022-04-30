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Президент «Урала» Иванов: «Я бы РПЛ до 20 команд расширил»

30 апреля 2022, 11:52
6

Президент «Урала» Григорий Иванов поддерживает идею увеличить число клубов в чемпионате России.

«Расширение РПЛ до 18 команд со следующего сезона? Я ничего об этом не знаю. Вообще первый раз слышу. Нам никто о расширении не сообщал.

Если такое решение действительно будет принято, я только «за», потому что у нас большая страна.

Дай бог! Я бы даже до 20 команд расширил», – сказал Иванов.

  • «Урал» занимает 14-е место в РПЛ после 26 туров.
  • Команда находится в зоне стыков и рискует вылететь в ФНЛ.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (6)
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portero
1651309522
Хорошего помалкньку, 18 дай бог освоить....
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Enter2006
1651310409
Сначала подумайте о поднятии благополучия населения и о финансировании клубов и истреблении воровства, а потом об увеличении кол-ва клубов в РПЛ. Сколько было историй что даже в таком кол-ве РПЛ терял клубы попросту потому что нет денег в клубах или их с31,4здили! Можно всегда убирать симптомы болезни, но лучше вылечить сразу её причину.
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vladimir-7
1651312157
Ну да, завтра Урал может оказаться в зоне прямого вылета в ФНЛ, поэтому Гриша за 20 команд в РПЛ, чтобы гарантированно остаться в РПЛ.
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Garrincha58
1651315478
Иванов готов на что угодно лишь бы всегда был у него бюджет команды РПЛ, а как она играет и сколько зрителей ходит на их матчи это уже дело десятое
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fadda
1651317380
... и катал бы спокойно договорняки, не имея никаких целей, кроме как остаться в вышке, проходили, знаем!
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