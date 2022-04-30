Бека-Бека не собирается уходить из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека прокомментировал свое будущее в московском клубе.
– Многие легионеры за последнее время покинули РПЛ. Ты для себя рассматривал такую возможность?
– Я сотрудник клуба с действующим контрактом. Я профессионал и буду следовать обязательствам, которые должен выполнять.
Других вариантов, кроме как продолжать работу в «Локомотиве», у меня нет.
– По правилам ФИФА ты можешь приостановить контракты с клубом в любой момент в одностороннем порядке до конца сезона.
– Даже не думал об этом.
- Прошлым летом «Локо» купил француза за 6 миллионов евро.
- Бека-Бека сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с клубом действует до 2026 года.
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Источник: «Матч ТВ»