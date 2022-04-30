Главные новости дня. В РПЛ будет 18 клубов, Россия может сыграть в Кубке Америки, Джано завершил карьеру в 29

В РПЛ будет 18 клубов. Последние 2 места РПЛ сыграют стыки с 3-й и 4-й командами ФНЛ (Иван Карпов).

Бизнесмен Рэтклифф готов заплатить за «Челси» 4 миллиарда.

РФС изучает три сценария развития российского футбола. Возможно участие в Кубке Америки.

Джано объявил о завершении карьеры в 29 лет.

Сборная Катара не откроет ЧМ-2022 из-за желания эмира устроить фейерверк вечером (ESPN).

Официально: Рангник – новый тренер сборной Австрии.

Каррера: «Хочу вернуться в «Спартак» через год».

Урунов может вернуться в «Спартак». «Уфа» не хочет его выкупать из-за суда Газизова.

«Реал» может продать Крооса и купить Погба. Перес не хочет продлевать контракт с немцем.

«Получал в 30 раз меньше, чем остальные». Юсупов – об уходе из «Динамо» в 2015 году.