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Главные новости дня. В РПЛ будет 18 клубов, Россия может сыграть в Кубке Америки, Джано завершил карьеру в 29

В РПЛ будет 18 клубов. Последние 2 места РПЛ сыграют стыки с 3-й и 4-й командами ФНЛ (Иван Карпов).

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Источник: Бомбардир.ру

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