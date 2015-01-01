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Урунов может вернуться в «Спартак». «Уфа» не хочет его выкупать из-за суда Газизова

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов, арендованный у «Спартака», может вернуться в столичный клуб по окончании сезона.

По информации Metaratings, руководство башкирского клуба не планирует выкупать футболиста, несмотря на устную договоренность, достигнутую перед заключением арендного соглашения.

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов сомневается в необходимости выкупа футболиста. Урунов не впечатлил его своей игрой.

Еще одна причина отказа от выкупа футболиста – судебный процесс между «Спартаком» и экс-гендиректором клуба Шамилем Газизовым, который сейчас занимает аналогичную должность в «Уфе». По решению суда Газизов должен вернуть «Спартаку» 88 миллионов рублей.

В случае возвращения Урунова «Спартак» попытается его продать. В контракте футболиста также предусмотрен пункт, по которому он может быть переведен в любую команду структуры московского клуба.

  • В этом сезоне Урунов провел 12 матчей, голевыми действиями не отличался.
  • Контракт узбека со «Спартаком» действует до 2025 года.
  • Сумма его выкупа – 1 миллион евро.

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 11:38
Комментарии7
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    Рейтинг: 0

    Аден 2 минуты назад

    хоть и говорится, что дважды в одну реку не войти, а все ж таки, вдруг выстрелит, как шомуродов например.

    0
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    Рейтинг: +1720

    mahan 41 минуту назад

    Газизов забирай своего игрока, как ты его пиарил, и привез в Спартак, так и забирай его обратно. Уровень его игры это максимум ПФЛ

    0
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    Рейтинг: +7138

    R_a_i_n 57 минут назад

    Можно на стройку отправить.

    0
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    Рейтинг: +2081

    B.G. 1 час назад

    Урунова как раз нам и не хватает....((

    0
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    Рейтинг: +94

    Fandorine 1 час назад

    Нееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееет!!!

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    Рейтинг: +14565

    ilichkadr > Fandorine 1 час назад

    Забирайте, забирайте. Своих ведь не бросаем!

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    Рейтинг: +820

    Hoahin 1 час назад

    Это тот самый узбекский "Месси"? А по факту очередная афера и развод на бабки. Смешно все это наблюдать.

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