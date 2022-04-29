Урунов может вернуться в «Спартак». «Уфа» не хочет его выкупать из-за суда Газизова

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов, арендованный у «Спартака», может вернуться в столичный клуб по окончании сезона.

По информации Metaratings, руководство башкирского клуба не планирует выкупать футболиста, несмотря на устную договоренность, достигнутую перед заключением арендного соглашения.

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов сомневается в необходимости выкупа футболиста. Урунов не впечатлил его своей игрой.

Еще одна причина отказа от выкупа футболиста – судебный процесс между «Спартаком» и экс-гендиректором клуба Шамилем Газизовым, который сейчас занимает аналогичную должность в «Уфе». По решению суда Газизов должен вернуть «Спартаку» 88 миллионов рублей.

В случае возвращения Урунова «Спартак» попытается его продать. В контракте футболиста также предусмотрен пункт, по которому он может быть переведен в любую команду структуры московского клуба.

В этом сезоне Урунов провел 12 матчей, голевыми действиями не отличался.

Контракт узбека со «Спартаком» действует до 2025 года.

Сумма его выкупа – 1 миллион евро.

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