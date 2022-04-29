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  • Урунов может вернуться в «Спартак». «Уфа» не хочет его выкупать из-за суда Газизова

Урунов может вернуться в «Спартак». «Уфа» не хочет его выкупать из-за суда Газизова

29 апреля 2022, 11:38
10

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов, арендованный у «Спартака», может вернуться в столичный клуб по окончании сезона.

По информации Metaratings, руководство башкирского клуба не планирует выкупать футболиста, несмотря на устную договоренность, достигнутую перед заключением арендного соглашения.

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов сомневается в необходимости выкупа футболиста. Урунов не впечатлил его своей игрой.

Еще одна причина отказа от выкупа футболиста – судебный процесс между «Спартаком» и экс-гендиректором клуба Шамилем Газизовым, который сейчас занимает аналогичную должность в «Уфе». По решению суда Газизов должен вернуть «Спартаку» 88 миллионов рублей.

В случае возвращения Урунова «Спартак» попытается его продать. В контракте футболиста также предусмотрен пункт, по которому он может быть переведен в любую команду структуры московского клуба.

  • В этом сезоне Урунов провел 12 матчей, голевыми действиями не отличался.
  • Контракт узбека со «Спартаком» действует до 2025 года.
  • Сумма его выкупа – 1 миллион евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Урунов Остон
Комментарии (10)
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Hoahin
1651221780
Это тот самый узбекский "Месси"? А по факту очередная афера и развод на бабки. Смешно все это наблюдать.
Ответить
Fandorine
1651221785
Нееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееет!!!
Ответить
B.G.
1651222731
Урунова как раз нам и не хватает....((
Ответить
R_a_i_n
1651224812
Можно на стройку отправить.
Ответить
mahan
1651225775
Газизов забирай своего игрока, как ты его пиарил, и привез в Спартак, так и забирай его обратно. Уровень его игры это максимум ПФЛ
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Stavr007
1651232399
очередной бездарь притянутый за уши каким то функционером
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zigbert
1651232832
Даже Уфе оказался не нужен. А ведь Газизов сам расхваливал его как будущую звезду.
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