Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

Бизнесмен Рэтклифф готов заплатить за «Челси» 4 миллиарда

На покупку «Челси» появился новый претендент. Речь идет о британском бизнесмене Джиме Рэтклиффе, который готов выплатить за клуб 4 миллиарда фунтов стерлингов.

Предложение со стороны миллиардера, финансиста, промышленника Рэтклиффа уже сделано.

  • На «Челси» также претендуют консорциум, в который входят гонщик «Формулы 1» Льюис Хэмилтон и экс-первая ракетка мира по теннису Серена Уильямс, и совладелец бейсбольной американской команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли.
  • Все претенденты планируют организовать реконструкцию «Стэмфорд Бридж».
  • Нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович объявил о намерении продать «Челси» в марте.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Рангник – об 1:1 с «Челси»: «В первом тайме доминировали они, а во втором «МЮ» был лучше» 2
Тухель: «У «Ман Сити» и «Ливерпуля» полноценный состав, а у «Челси» история с травмами тянется весь сезон» 2
Тухель – об 1:1 с «МЮ»: «Несправедливый результат. «Челси» заслуживал победы»
Источник: The Independent

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:10
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +781

    Untitled-1 35 минут назад

    чертов гарри поттер!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11