Бизнесмен Рэтклифф готов заплатить за «Челси» 4 миллиарда

На покупку «Челси» появился новый претендент. Речь идет о британском бизнесмене Джиме Рэтклиффе, который готов выплатить за клуб 4 миллиарда фунтов стерлингов.

Предложение со стороны миллиардера, финансиста, промышленника Рэтклиффа уже сделано.

На «Челси» также претендуют консорциум, в который входят гонщик «Формулы 1» Льюис Хэмилтон и экс-первая ракетка мира по теннису Серена Уильямс, и совладелец бейсбольной американской команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли.

Все претенденты планируют организовать реконструкцию «Стэмфорд Бридж».

Нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович объявил о намерении продать «Челси» в марте.

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