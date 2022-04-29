«Реал» может продать Крооса и купить Погба. Перес не хочет продлевать контракт с немцем

Полузащитник Тони Кроос может покинуть «Реал» в летнее трансферное окно.
По информации El Nacional, президент клуба Флорентино Перес не хочет продлевать контракт с немцем и рассчитывает продать его летом. Причина – спад в игре 32-летнего футболиста.
Летом «Реал» планирует подписать двух полузащитников – Поля Погба («МЮ») и Орельена Чуамени («Монако»).
- Кроос играет за «Реал» с 2014 года.
- Контракт Погба с «МЮ» истекает 30 июня.
- Он уже сообщил партнерам, что уходит летом.
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Источник: El Nacional