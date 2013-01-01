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«Реал» может продать Крооса и купить Погба. Перес не хочет продлевать контракт с немцем

Полузащитник Тони Кроос может покинуть «Реал» в летнее трансферное окно.

По информации El Nacional, президент клуба Флорентино Перес не хочет продлевать контракт с немцем и рассчитывает продать его летом. Причина – спад в игре 32-летнего футболиста.

Летом «Реал» планирует подписать двух полузащитников – Поля Погба («МЮ») и Орельена Чуамени («Монако»).

  • Кроос играет за «Реал» с 2014 года.
  • Контракт Погба с «МЮ» истекает 30 июня.
  • Он уже сообщил партнерам, что уходит летом.

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Источник: El Nacional

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Комментарии4
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    Рейтинг: +12221

    playsh 50 минут назад

    Мавр сделал своё дело - мавр может уходить.Жестокая действительность реального мира.Удачи тебе ,Тони.

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    Рейтинг: +1991

    ItalianFootball 51 минуту назад

    Перес такой Перес. Видимо надо божить как Модрич или Карим, не иметь претензий и финансовых запросов как Начо и Васкес, чтобы оставаться в команде после 31-32 лет.

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    Рейтинг: +10

    sdfsdg 1 час назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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    Рейтинг: +10084

    Alekxei Z. 1 час назад

    Ну какой спад ?
    Игрок не молодеет и конечно уступает по-физическим параметрам Погба. Конечно надо омолаживать состав, но когда Поль показывал сильную игру ?
    4 матча на Евро и это за 3-4 года ? не мало ли.

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