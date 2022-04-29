Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
Тест: кто ты из плохих парней в футболе
2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
Тест: какая ты команда РФПЛ?
3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

РФС изучает три сценария развития российского футбола. Возможно участие в Кубке Америки

РФС подготовил три варианта развития футбола в России – «европейский», «азиатский» и «внутренний».

  • «Европейский сценарий»

Ожидание снятия санкций со стороны ФИФА и УЕФА. РФС полностью следует решениям международных футбольных организаций.

Действия сборных: проведение регулярных товарищеских матчей до снятия санкций; возможна подача заявок на участие в международных турнирах других конфедераций (например, Кубок Америки-2024, который пройдет в Эквадоре).

Действия клубов: реформа внутреннего чемпионата на период приостановки участия российских клубов в еврокубках (заполнение свободных игровых дней, повышение интенсивности матчей).

Преимущества: сохранение привычной деятельности сборных и клубов и скорая «разморозка» финансирования проектов развития ФИФА и УЕФА.

Недостатки: неопределенность по длительности приостановки участия российских клубов и сборных в международных соревнованиях, а также наличие периода «вне международных игр» для российской сборной и клубов.

  • «Азиатский сценарий»

Выход из состава УЕФА с дальнейшим переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Действия сборных: переход всей структуры сборных в соревнования, проводимые под эгидой AFC; «повышение шансов» сборных квалифицироваться на чемпионаты мира, включая молодежные и Олимпийские игры.

Действия клубов: переход клубов в турниры AFC (азиатская Лига чемпионов, Кубок AFC).

Преимущества: возможность организации соревновательной практики для всех сборных (молодежных, женских и т.д.) и клубов, а также участия сборной России в чемпионатах мира, Кубке Азии, Олимпийских играх и молодежных турнирах.

Недостатки: низкий уровень соревновательной практики в турнирах сборных и клубных соревнованиях и соответствие возможности вернуться в УЕФА в кратко– и среднесрочной перспективе.

  • «Внутренний сценарий»

РФС фокусируется на развитии внутреннего чемпионата и взаимодействии с «дружественными» странами.

Действия сборных: проведение товарищеских турниров с «дружественными» странами.

Действия клубов: реформа внутреннего чемпионата с возможным привлечением клубов из «дружественных» стран.

Преимущества: прозрачная стратегия развития футбола в стране без влияния международных футбольных организаций; кроме того, футбол – один из драйверов социального развития.

Недостатки: долгосрочное отстранение России от международных соревнований на уровне сборных и клубов и отсутствие качественной соревновательной практики для сборной и клубов.

Тест: назовите все российские клубы

Новости по теме
РФС не разрешил клубам регистрировать российских игроков, покинувших Европу («РБ Спорт») 10
Фомин: «В «Динамо» и сборной России очень похожи схема и требования»
В следующем сезоне РПЛ у арбитров VAR не будет офсайдных линий («СЭ») 13
Источник: РБК

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:51
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +3821

    tarasofka 20 минут назад

    предлагаю отправить в азию только спартак.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1049

    стоп кран > tarasofka 15 минут назад

    Спартак в Азию, Ахмат в Чечню.( пусть там и остаются)Остальных разогнать.Ибо некуй.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +62759

    portero 23 минуты назад

    Сколько эти изучатели за эту "работу" получили????

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1049

    стоп кран > portero 14 минут назад

    Во.йн.а ...В это время все дорожает

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24163

    bset 1 час назад

    Судя по описанию недостатков азиатского сценария, будет прошение о вступлении выглядеть следующим образом "У вас тут уровень, конечно, похуже, да и мы почти 100% будем выходить здесь в финальные части турниров. Это вы должны нас уговаривать вступить к вам". А потом будем получать отказавшихся от нас Южную Корею, Японию и Австралию как минимум. А там может добавятся к ним Китай, Киргизия, Узбекистан, арабские страны. В тюрьме, наверное, преступники тоже размышляют, что не понимают, за что против них все ополчились и изолировали в камере))

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11