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  • РФС изучает три сценария развития российского футбола. Возможно участие в Кубке Америки

РФС изучает три сценария развития российского футбола. Возможно участие в Кубке Америки

29 апреля 2022, 18:51
11

РФС подготовил три варианта развития футбола в России – «европейский», «азиатский» и «внутренний».

  • «Европейский сценарий»

Ожидание снятия санкций со стороны ФИФА и УЕФА. РФС полностью следует решениям международных футбольных организаций.

Действия сборных: проведение регулярных товарищеских матчей до снятия санкций; возможна подача заявок на участие в международных турнирах других конфедераций (например, Кубок Америки-2024, который пройдет в Эквадоре).

Действия клубов: реформа внутреннего чемпионата на период приостановки участия российских клубов в еврокубках (заполнение свободных игровых дней, повышение интенсивности матчей).

Преимущества: сохранение привычной деятельности сборных и клубов и скорая «разморозка» финансирования проектов развития ФИФА и УЕФА.

Недостатки: неопределенность по длительности приостановки участия российских клубов и сборных в международных соревнованиях, а также наличие периода «вне международных игр» для российской сборной и клубов.

  • «Азиатский сценарий»

Выход из состава УЕФА с дальнейшим переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Действия сборных: переход всей структуры сборных в соревнования, проводимые под эгидой AFC; «повышение шансов» сборных квалифицироваться на чемпионаты мира, включая молодежные и Олимпийские игры.

Действия клубов: переход клубов в турниры AFC (азиатская Лига чемпионов, Кубок AFC).

Преимущества: возможность организации соревновательной практики для всех сборных (молодежных, женских и т.д.) и клубов, а также участия сборной России в чемпионатах мира, Кубке Азии, Олимпийских играх и молодежных турнирах.

Недостатки: низкий уровень соревновательной практики в турнирах сборных и клубных соревнованиях и соответствие возможности вернуться в УЕФА в кратко– и среднесрочной перспективе.

  • «Внутренний сценарий»

РФС фокусируется на развитии внутреннего чемпионата и взаимодействии с «дружественными» странами.

Действия сборных: проведение товарищеских турниров с «дружественными» странами.

Действия клубов: реформа внутреннего чемпионата с возможным привлечением клубов из «дружественных» стран.

Преимущества: прозрачная стратегия развития футбола в стране без влияния международных футбольных организаций; кроме того, футбол – один из драйверов социального развития.

Недостатки: долгосрочное отстранение России от международных соревнований на уровне сборных и клубов и отсутствие качественной соревновательной практики для сборной и клубов.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (11)
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portero
1651251519
Сколько эти изучатели за эту "работу" получили????
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rash1959
1651255358
О каком нах.. "...участии сборной России в чемпионатах мира..." трындят эти обкуренные из РФС. ЧМ проводит ФИФА, откуда нас тоже выгнали, очень надолго.
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serglider
1651256408
Никаких вариантов нет! Ни в какие другие конфедерации нас не возьмут! При попытке куда-то рыпнуться, англосаксы тут же подсуетятся, проведут разъяснительную работу и нас тут же поставят на место))) По сему сидим на жопе ровно, в рамках своих границ варимся в своем соку играя внутрироссийские турниры и товарищеские игры с другими бедолагами, как та же Белоруссия и ждем пока с нас снимут санкции... Возможно не одно десятилетие)))
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Давид59
1651256479
Изучают сценарии! Ни один из них не реализуем. Надо же чем-то заниматься. Зарплату то платят.
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ВетеR
1651258201
в Кубке Эритреи ну и С.Кореи, само то
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nemolod
1651258893
Про первый вариант можно сразу забыть,про второй можно надеяться,а третий вариант самый реальный!
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