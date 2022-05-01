Где смотреть «Ахмат» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 1 мая

«Ахмат» и ЦСКА сыграют в 27-м туре РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 1 мая.
- Встреча пройдет в Грозном на «Ахмат Арене».
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ахмат – ЦСКА
- Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции – в 19:00 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
Ставки на матч Ахмат – ЦСКА
- Победа Ахмата – 3.10
- Ничья – 3.30
- Победа ЦСКА – 2.35
Источник: Бомбардир.ру