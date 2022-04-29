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Где смотреть «Ахмат» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 1 мая

«Ахмат» и ЦСКА сыграют в 27-м туре РПЛ.

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  • Игра состоится в воскресенье, 1 мая.
  • Встреча пройдет в Грозном на «Ахмат Арене».
  • Начало – в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ахмат – ЦСКА

  • Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции – в 19:00 мск.
  • Игру также будет транслировать Winline.

Ставки на матч Ахмат – ЦСКА

Коэффициенты:

  • Победа Ахмата – 3.10
  • Ничья – 3.30
  • Победа ЦСКА – 2.35

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Источник: Бомбардир.ру

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