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Холанд – лучший молодой игрок мира по версии ESPN

ESPN опубликовал собственный рейтинг лучших футболистов мира в возрасте не старше 21 года.

Первое место в списке занял нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Российские игроки в этот перечень не попали.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

  1. Эрлинг Холанд, «Боруссия» (Дортмунд) – 21 год;
  2. Педри, «Барселона» – 19 лет;
  3. Фил Фоден, «Манчестер Сити» – 21 год;
  4. Джуд Беллингем, «Боруссия» (Дортмунд) – 18 лет;
  5. Винисиус Жуниор, «Реал» – 21 год;
  6. Букайо Сака, «Арсенал» – 20 лет;
  7. Джамал Мусиала, «Бавария» – 19 лет;
  8. Флориан Вирц, «Байер» – 18 лет;
  9. Альфонсо Дэвис, «Бавария» – 21 год;
  10. Гави, «Барселона» – 17 лет.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: ESPN

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