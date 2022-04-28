Холанд – лучший молодой игрок мира по версии ESPN

ESPN опубликовал собственный рейтинг лучших футболистов мира в возрасте не старше 21 года.

Первое место в списке занял нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Российские игроки в этот перечень не попали.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

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