Холанд – лучший молодой игрок мира по версии ESPN

ESPN опубликовал собственный рейтинг лучших футболистов мира в возрасте не старше 21 года.
Первое место в списке занял нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.
Российские игроки в этот перечень не попали.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
- Эрлинг Холанд, «Боруссия» (Дортмунд) – 21 год;
- Педри, «Барселона» – 19 лет;
- Фил Фоден, «Манчестер Сити» – 21 год;
- Джуд Беллингем, «Боруссия» (Дортмунд) – 18 лет;
- Винисиус Жуниор, «Реал» – 21 год;
- Букайо Сака, «Арсенал» – 20 лет;
- Джамал Мусиала, «Бавария» – 19 лет;
- Флориан Вирц, «Байер» – 18 лет;
- Альфонсо Дэвис, «Бавария» – 21 год;
- Гави, «Барселона» – 17 лет.
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Источник: ESPN