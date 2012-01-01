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Газизов – о предложении юриста «Спартака» уйти из «Уфы»: «Болтать может все, что хочет. Нужно быть адекватнее»

Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слова юриста «Спартака» Татьяны Завьяловой, которая порекомендовала ему уйти с аналогичной должности в «Уфе».

«Завьялова предложила мне объявить себя банкротом и уйти с поста генерального директора «Уфы»? Нужно находиться в правовом поле. Для кого всe это сказано — я не понимаю. Есть юридическое право, которое чeтко определяет вещи.

Если мы находимся в состоянии судебной тяжбы, это не говорит о том, что кто-то может что-то говорить. Я — первое лицо и говорю. Татьяна Завьялова является обычным юристом и болтать может, что хочет.

У меня есть уважение ко всем людям. Мне кажется, нужно быть более адекватными и скромными», — сказал Газизов.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: «Чемпионат»

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