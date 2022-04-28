Помощник Райолы и врач миланской больницы опровергли информацию о смерти агента

Хосе Фортес Родригес, помощник Мино Райлы, опроверг информацию итальянских СМИ о смерти агента.

«Райола болен, но не умер», – сообщил помощник агента Хосе Фортес Родригес.

Информацию о смерти 54-летнего итальянца также опроверг врач миланской больницы Сан-Раффаэле Альберто Зангрильо.

«Я возмущен звонками псевдожурналистов, которые спекулируют на жизни человека, который борется за выживание”, – сказал Зангрильо.

Райола – агент Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича, Поля Погба и других игроков.

В прошлом году его состояние оценивалось примерно в 73,5 миллиона евро.

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