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Помощник Райолы и врач миланской больницы опровергли информацию о смерти агента

Хосе Фортес Родригес, помощник Мино Райлы, опроверг информацию итальянских СМИ о смерти агента.

«Райола болен, но не умер», – сообщил помощник агента Хосе Фортес Родригес.

Информацию о смерти 54-летнего итальянца также опроверг врач миланской больницы Сан-Раффаэле Альберто Зангрильо.

«Я возмущен звонками псевдожурналистов, которые спекулируют на жизни человека, который борется за выживание”, – сказал Зангрильо.

  • Райола – агент Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича, Поля Погба и других игроков.
  • В прошлом году его состояние оценивалось примерно в 73,5 миллиона евро.

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Источник: NOS

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Комментарии2
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    Рейтинг: +11693

    DeStar 1 час назад

    чет состояние не большое, он же там по 50 лямов за трансфер требует)

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    Рейтинг: +14526

    ilichkadr 2 часа назад

    На том свете состояние в 73,5 миллиона евро ему не пригодится.

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