Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?
2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

Анчелотти: «Тони Рюдигер в «Реале»? Какой Тони? Кто это?!»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию, что клуб договорился с защитником «Челси» Антонио Рюдигером. Немец должен перейти летом.

«Тони Рюдигер? Какой Тони? Кто это?! (смеется)

Он еще игрок «Челси». Ничего не могу по этому поводу сказать», – цитирует Анчелотти Фабрицио Романо со ссылкой на beIN SPORTS.

  • Немец через 2 месяца станет свободным агентом.
  • В этом сезоне Рюдигер провел за «Челси» 47 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

Тест: назовите все российские клубы

Новости по теме
Рюдигер заключит с «Реалом» контракт до 2026 года (Фабрицио Романо) 1
«Реал» устно договорился с Рюдигером (Фабрицио Романо) 1
Тухель – о Рюдигере: «Челси» будет его не хватать» 6
Источник: твиттер Фабрицио Романо

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:58
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11