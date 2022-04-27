Анчелотти: «Тони Рюдигер в «Реале»? Какой Тони? Кто это?!»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию, что клуб договорился с защитником «Челси» Антонио Рюдигером. Немец должен перейти летом.

«Тони Рюдигер? Какой Тони? Кто это?! (смеется)

Он еще игрок «Челси». Ничего не могу по этому поводу сказать», – цитирует Анчелотти Фабрицио Романо со ссылкой на beIN SPORTS.

Немец через 2 месяца станет свободным агентом.

В этом сезоне Рюдигер провел за «Челси» 47 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

Тест: назовите все российские клубы