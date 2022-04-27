Анчелотти: «Реал» слишком быстро пропустил два гола. Для болельщиков был фантастический футбол»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении в первом матче 1/2 финала ЛЧ против «Манчестер Сити» (3:4).

«С точки зрения футбольного болельщика это был фантастический футбол. А как тренер «Реала» я должен учитывать то, что мы слишком быстро пропустили два первых гола.

Но при этом мы увозим на «Бернабеу» и три забитых мяча. Теперь надеемся пробиться в финал», – сказал Анчелотти.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде.

«Ман Сити» и «Реал» повторили самый результативный полуфинал в истории ЛЧ.

«Реал» второй раз за сезон пропустил 4 гола.

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