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Анчелотти: «Реал» слишком быстро пропустил два гола. Для болельщиков был фантастический футбол»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении в первом матче 1/2 финала ЛЧ против «Манчестер Сити» (3:4).

«С точки зрения футбольного болельщика это был фантастический футбол. А как тренер «Реала» я должен учитывать то, что мы слишком быстро пропустили два первых гола.

Но при этом мы увозим на «Бернабеу» и три забитых мяча. Теперь надеемся пробиться в финал», – сказал Анчелотти.

  • Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде.
  • «Ман Сити» и «Реал» повторили самый результативный полуфинал в истории ЛЧ.
  • «Реал» второй раз за сезон пропустил 4 гола.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: сайт УЕФА

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