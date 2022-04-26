«Краснодар» планирует готовиться к следующему сезону в России

«Краснодар» не собирается проводить летние тренировочные сборы за границей.

Причина – политическая ситуация в мире.

«На 99 процентов клуб будет готовиться к новому сезону в России, на своей базе. Также рассматривается вариант о том, чтобы сделать сборы где-нибудь в Краснодарском крае.

У нас есть все условия для этого. Главное, чтобы нашлись соперники для спаррингов, а это может стать проблемой», – сообщил источник.

«Краснодар» идет на 6-м месте в РПЛ.

Следующий матч команда проведет 30 апреля против «Ростова».

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