«Краснодар» планирует готовиться к следующему сезону в России

«Краснодар» не собирается проводить летние тренировочные сборы за границей.
Причина – политическая ситуация в мире.
«На 99 процентов клуб будет готовиться к новому сезону в России, на своей базе. Также рассматривается вариант о том, чтобы сделать сборы где-нибудь в Краснодарском крае.
У нас есть все условия для этого. Главное, чтобы нашлись соперники для спаррингов, а это может стать проблемой», – сообщил источник.
- «Краснодар» идет на 6-м месте в РПЛ.
- Следующий матч команда проведет 30 апреля против «Ростова».
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Источник: «РБ Спорт»