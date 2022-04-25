Газинский, Ионов и Олусегун выйдут у «Краснодара». Сергеев, Алберто и Алип – в старте «Зенита»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Зенита» на заключительный матч 26-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Газинский, Якимов, Кривцов, Волков, Олусегун.
Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Бородин, Мацукатов, Черников, Кокоев, Ильин, Апеков, Манелов, Самко.
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Чистяков, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Алберто.
Запасные: Кизеев, Одоевский, Круговой, Адамов, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Начало – в 19:00 мск.
- «Зенит» лидирует в РПЛ. «Краснодар» – 6-й.
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Источник: сайт РПЛ