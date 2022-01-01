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Газинский, Ионов и Олусегун выйдут у «Краснодара». Сергеев, Алберто и Алип – в старте «Зенита»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Зенита» на заключительный матч 26-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Газинский, Якимов, Кривцов, Волков, Олусегун.

Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Бородин, Мацукатов, Черников, Кокоев, Ильин, Апеков, Манелов, Самко.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Чистяков, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Алберто.

Запасные: Кизеев, Одоевский, Круговой, Адамов, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой.

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии3
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    Рейтинг: +193

    renepjd 2 часа назад

    Сергеева вообще не видно на поле, Альберто или ближнему отдает или теряет мяч. Нам песец

    0
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    Рейтинг: +1682

    Беспонтий > renepjd 1 час назад

    отнюдь
    без работника балды как раз игра пойдёт живая

    3
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    Рейтинг: +58

    RussiaChampion 2 часа назад

    есть шансы у краснодара!

    0
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