Где смотреть «Краснодар» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 25 апреля

«Краснодар» и «Зенит» сыграют в 26-м туре РПЛ
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- Игра состоится в понедельник, 25 апреля.
- Встреча пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар – Зенит
- Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции – в 18:55 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
Ставки на матч Краснодар – Зенит
- Победа Краснодара – 8.20
- Ничья – 5.40
- Победа Зенита – 1.38
Источник: «Бомбардир»