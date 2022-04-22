Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

Где смотреть «Краснодар» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 25 апреля

«Краснодар» и «Зенит» сыграют в 26-м туре РПЛ

Смотрите матч бесплатно и получите 2000 рублей

  • Игра состоится в понедельник, 25 апреля.
  • Встреча пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
  • Начало – в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар – Зенит

  • Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции – в 18:55 мск.
  • Игру также будет транслировать Winline.

Ставки на матч Краснодар – Зенит

Коэффициенты:

  • Победа Краснодара – 8.20
  • Ничья – 5.40
  • Победа Зенита – 1.38

Новости по теме
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:38
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11