Каррера считает, что россияне должны гордиться Черчесовым

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о чемпионстве Станислава Черчесова с «Ференцварошем».
«Поздравляю Черчесова с победой! Знаю, что выиграть чемпионат всегда непросто.
Черчесов – топ-тренер, он доказал это сначала со сборной России, а теперь и победой в чемпионате Венгрии.
Вы всегда должны гордиться людьми из своей страны, о которых говорят в других странах», – сказал Каррера.
- Черчесов в тренерской карьере выиграл 3 трофея – все в иностранных клубах.
- Каррера становился чемпионом России со «Спартаком» в 2017 году.
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Источник: «Матч ТВ»