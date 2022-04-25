Каррера считает, что россияне должны гордиться Черчесовым

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о чемпионстве Станислава Черчесова с «Ференцварошем».

«Поздравляю Черчесова с победой! Знаю, что выиграть чемпионат всегда непросто.

Черчесов – топ-тренер, он доказал это сначала со сборной России, а теперь и победой в чемпионате Венгрии.

Вы всегда должны гордиться людьми из своей страны, о которых говорят в других странах», – сказал Каррера.

Черчесов в тренерской карьере выиграл 3 трофея – все в иностранных клубах.

Каррера становился чемпионом России со «Спартаком» в 2017 году.

Тест: назовите все российские клубы