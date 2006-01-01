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Каррера считает, что россияне должны гордиться Черчесовым

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о чемпионстве Станислава Черчесова с «Ференцварошем».

«Поздравляю Черчесова с победой! Знаю, что выиграть чемпионат всегда непросто.

Черчесов – топ-тренер, он доказал это сначала со сборной России, а теперь и победой в чемпионате Венгрии.

Вы всегда должны гордиться людьми из своей страны, о которых говорят в других странах», – сказал Каррера.

  • Черчесов в тренерской карьере выиграл 3 трофея – все в иностранных клубах.
  • Каррера становился чемпионом России со «Спартаком» в 2017 году.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +11297

    BRO_football 24 минуты назад

    К Черчесову даже как-то отношение лучше стало, когда его идиотские коронные фразы не мелькают во всех спортивных СМИ России.

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    Рейтинг: +2739

    Enter2006 43 минуты назад

    Рыбная ферма норм, шашлыки тоже хорошие! ) Но в футболе он нам не нужен. И более того - мы никому ничего не должны.

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