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Песьяков – о судьях РПЛ: «Если по телевизору непонятно, то я не знаю, что еще может им помочь»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказался о работе судейской бригады в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака».

  • Ростовчане победили со счетом 3:2.
  • Игру обслуживал Виталий Мешков.
  • Арбитр назначил 2 пенальти в ворота «Спартака», а также отменил 2 гола московской команды.

«По поводу судейства – хочется верить видеоассистенту рефери (VAR), если по телевизору непонятно, то я не знаю, что еще может помочь арбитрам.

За VAR ли я? Нет, я против», – сказал Песьяков.

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Источник: ТАСС

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