Карраскаль: «Русские и иностранцы в ЦСКА объединены в кулак, мы стоим друг за друга горой»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль доволен ситуацией в клубе. В команде есть слаженный коллектив.

– Ты счастлив в ЦСКА?

– Конечно, очень! У нас и русские, и иностранцы объединены в кулак, мы – одно целое и стоим друг за друга горой.

Карраскаль был арендован зимой у аргентинского «Ривер Плейта».

ЦСКА обязан выкупить Карраскаля, если он проведет не менее 7 матчей за клуб.

23-летний игрок за 7 матчей в РПЛ забил 1 гол – «Рубину» (6:1).

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