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Карраскаль: «Русские и иностранцы в ЦСКА объединены в кулак, мы стоим друг за друга горой»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль доволен ситуацией в клубе. В команде есть слаженный коллектив.

– Ты счастлив в ЦСКА?

– Конечно, очень! У нас и русские, и иностранцы объединены в кулак, мы – одно целое и стоим друг за друга горой.

  • Карраскаль был арендован зимой у аргентинского «Ривер Плейта».
  • ЦСКА обязан выкупить Карраскаля, если он проведет не менее 7 матчей за клуб.
  • 23-летний игрок за 7 матчей в РПЛ забил 1 гол – «Рубину» (6:1).

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: официальный сайт ЦСКА

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