Гари Невилл – о словах Мактоминея про проблемы в «МЮ»: «Как плохо должно быть, чтобы сказать такое в эфире»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на слова полузащитника команды Скотта Мактоминея. Тот сказал, что в клубе куча проблем.

«Информация от Мактоминея – это не то, чего мы не знали, но как плохо должно быть, чтобы сказать такое в эфире», – написал Невилл.

«МЮ» накануне уступил «Арсеналу» (1:3) в 34-м туре АПЛ.

Команда идет в 6 очках от зоны Лиги чемпионов.

Летом манчестерцев примет Эрик тен Хаг.

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