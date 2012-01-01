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Теннисисты Медведев и Зверев посетили чемпионский матч «Баварии»

Российский теннисист Даниил Медведев, вторая ракетка мира, накануне побывал на матче 31-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Боруссией» из Дортмунда (3:1). Баварцы оформили чемпионство.

Также на матче был четвертая ракетка мира Александр Зверев.

  • «Бавария» стала сильнейшей командой Германии 32-й раз.
  • Последний раз «Бавария» не выиграла чемпионат в 2012 году – тогда праздновала «Боруссия» Д.
  • Зверев родился в Германии и выступает за нее.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1706

    Bozigit 1 час назад

    Жаль спортсменов , которых лишили спорта

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