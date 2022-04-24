Теннисисты Медведев и Зверев посетили чемпионский матч «Баварии»

Российский теннисист Даниил Медведев, вторая ракетка мира, накануне побывал на матче 31-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Боруссией» из Дортмунда (3:1). Баварцы оформили чемпионство.
Также на матче был четвертая ракетка мира Александр Зверев.
- «Бавария» стала сильнейшей командой Германии 32-й раз.
- Последний раз «Бавария» не выиграла чемпионат в 2012 году – тогда праздновала «Боруссия» Д.
- Зверев родился в Германии и выступает за нее.
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Источник: «Чемпионат»