Российский теннисист Даниил Медведев, вторая ракетка мира, накануне побывал на матче 31-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Боруссией» из Дортмунда (3:1). Баварцы оформили чемпионство.

Также на матче был четвертая ракетка мира Александр Зверев.

«Бавария» стала сильнейшей командой Германии 32-й раз.

Последний раз «Бавария» не выиграла чемпионат в 2012 году – тогда праздновала «Боруссия» Д.

Зверев родился в Германии и выступает за нее.

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