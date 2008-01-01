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⚡️ «Бавария» выиграла Бундеслигу 10-й раз подряд. Это рекорд топ-5 лиг Европы

«Бавария» в 31-м туре чемпионата Германии оформила очередное чемпионство. Обыграв «Боруссию» Д (3:1), баварцы стали недосягаемыми.

Это десятый подряд чемпионский титул «Баварии».

Ранее в истории топ-5 лиг Европы ни одна команда не выигрывала чемпионат десять раз подряд.

  • «Бавария» стала сильнейшей командой Германии 32-й раз.
  • Последний раз «Бавария» не выиграла чемпионат в 2012 году – тогда праздновала «Боруссия» Д.
  • Главный тренер Юлиан Нагельсман выиграл Бундеслигу впервые.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 21:25
Комментарии8
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    Рейтинг: +15256

    житель СПб 1 час назад

    Почему то Баварии можно 10 раз выиграть, а Зениту - это противопоказано? На самом деле в обоих Чемпах общие проблемы: слишком сильные по составу лидирующие команды.

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    Рейтинг: +1551

    vmonomah17 > житель СПб 1 час назад

    Просто Бавария это клуб с великой историей. В клубе много играют игроков из молодежной команды, которые продолжают традиции клуба.
    А зенит это газпром. Клуб с большим безлимитным баблом без истории, молодежи и традиций.

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    Рейтинг: +954

    mama1991 > житель СПб 1 час назад

    согласен, только сила немцев и питерцев не сопоставима

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    Рейтинг: +993

    Дубина > житель СПб 52 минуты назад

    Кто такая Бавария и кто такой Зенит? Две разные вещи,одни с историей,а другие нет!

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    Рейтинг: +14443

    ilichkadr > vmonomah17 42 минуты назад

    Если Зенит это газпром, то Бавария это Adidas, Audi, Allianz SE..........
    Премиальные партнеры:
    1. DHL, Gigaset, HypoVereinsbank, Lufthansa, Paulaner, SAP, Tipico, Yingli/
    Классические партнеры:
    1. Adelholzener, Bayern 3, Coca – cola zero, Giorgio Armani, Henkel, Hublot, MAN, Philips, Siemens, SPG, Trentino, Nestle.
    P.S.vmonomah17, не визжи про бабло, если не в курсе.

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    Рейтинг: +19202

    Аvenger > Дубина 40 минут назад

    История. 1 мая 2008 года посмотри. Было ещё 1:1

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    Рейтинг: +4259

    Красногорск_Фан > житель СПб 34 минуты назад

    Вы о чем? 17/18 Локомотив 16/17 Спартак 15/16 ЦСКА , 13/14, 12/13 ЦСКА , 2008, 2009 Рубин. Оснований говорить о гегемонии Зенита в России нет. А с 1992 по 2006 Зенит и вовсе был за кормой, зато (и в отличие от Зенита) была большая серия Спартака. При этом, да, в Зените по сравнению с конкурентами действительно более толковый менеджмент , который имеет внятную концепцию развития пока конкуренты начали регулярно стрелять себе в ногу. Отсюда последние результаты

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    Рейтинг: +534

    Forvard47 1 час назад

    Да хоть обосритесь от радости черти!

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