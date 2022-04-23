⚡️ «Бавария» выиграла Бундеслигу 10-й раз подряд. Это рекорд топ-5 лиг Европы

«Бавария» в 31-м туре чемпионата Германии оформила очередное чемпионство. Обыграв «Боруссию» Д (3:1), баварцы стали недосягаемыми.

Это десятый подряд чемпионский титул «Баварии».

Ранее в истории топ-5 лиг Европы ни одна команда не выигрывала чемпионат десять раз подряд.

«Бавария» стала сильнейшей командой Германии 32-й раз.

Последний раз «Бавария» не выиграла чемпионат в 2012 году – тогда праздновала «Боруссия» Д.

Главный тренер Юлиан Нагельсман выиграл Бундеслигу впервые.

Тест: назовите все российские клубы