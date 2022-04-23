Гнабри, Мюллер, Левандовски – в старте «Баварии» на потенциально чемпионский матч с «Боруссией» Д; Джан, Ройс, Холанд выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 31-го тура Бундеслиги между «Баварией» и дортмундской «Боруссией».

«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.

«Боруссия»: Хитц, Джан, Аканжи, Загаду, Вольф, Брандт, Беллингем, Геррейру, Рейньер, Ройс, Холанд.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мюнхенской «Альянц Арене», которая начнется в 19:30 по Москве.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут