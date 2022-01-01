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Судья Зиберт признал, что ошибочно не назначил пенальти в ворота «Баварии» в игре с «Боруссией»

Арбитр Даниэль Зиберт признал свою ошибку в матче между «Баварией» и «Боруссией» из Дортмунда (3:1) в 31-м туре Бундеслиги.

  • Эта победа позволила «Баварии» досрочно стыть чемпионом Германии.
  • Зиберт на назначил пенальти в ворота «Баварии» на 59-й минуте при счете 2:1 за фол Павара на Беллингеме.

«Это была самая большая ошибка в матче, и я зол из-за своего решения. Павар не играл в мяч, его нога была препятствием на пути Беллингема. Это фол.

Тот факт, что вскоре после этого Павар коснулся мяча, не имеет значения. Пенальти был бы правильным решением. На поле Павар закрывал мне обзор на контакт», – сказал Зиберт.

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Источник: Get Germany Football News

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