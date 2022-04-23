Каррера: «Верю в успех «Спартака» в матче с прямым конкурентом «Ростовом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящей игре 26-го тура РПЛ против «Ростова».
«Играть в Ростове всегда тяжело, но я верю в успех красно-белых. «Спартак» обязан подниматься выше по турнирной таблице, а «Ростов» – прямой конкурент.
Думаю, после победы над ЦСКА команда в отличном настроении. Желаю удачи!
Переезд на поезде? Это не повлияет на результат. Профессиональные игроки должны быть готовы ко всему», – сказал Каррера.
- «Ростов» примет «Спартак» в воскресенье, 24 апреля, в 16:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: Sport24