Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
3 Тест: футболист или порноактер?
Тест: футболист или порноактер?

Каррера: «Верю в успех «Спартака» в матче с прямым конкурентом «Ростовом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящей игре 26-го тура РПЛ против «Ростова».

«Играть в Ростове всегда тяжело, но я верю в успех красно-белых. «Спартак» обязан подниматься выше по турнирной таблице, а «Ростов» – прямой конкурент.

Думаю, после победы над ЦСКА команда в отличном настроении. Желаю удачи!

Переезд на поезде? Это не повлияет на результат. Профессиональные игроки должны быть готовы ко всему», – сказал Каррера.

Вспомните все российский клубы за всю историю

Новости по теме
«Спартак» прибыл в Ростов-на-Дону на поезде 7
«Спартак» сделал в поезде ретро-фотосессию 6
Николсон перед отправлением поезда позировал с бутылками и подстаканником 3
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:44
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11