Хорватская «Риека» не собирается расторгать контракт с Меркуловым

Защитник «Риеки» Михаил Меркулов высказался о своем положении в хорватской команде.

– Ко мне были вопросы по футбольным моментам. Может быть, история с коленом не давала показать себя в полную силу.

Полноценная работа начнется уже с предсезонной подготовки, но, может быть, успею восстановиться и до окончания чемпионата.

– В конце прошлого года ты часто не попадал в заявку. Не было желания уйти?

– В декабре было предложение встретиться с человеком, знающим спортивное руководство клуба. Он поинтересовался, как я смотрю на то, чтобы подыскать мне новые варианты уже зимой.

Но в итоге встреча не состоялась, и больше никаких сообщений не было. Я дал себе еще один шанс, потому что было бы глупо уже в декабре бить копытом, требуя перемен.

– Задам уточняющий вопрос: «Риека» не разрывает с тобой отношения?

– Нет-нет. Давления тоже никакого нет.

Меркулов перешел в «Риеку» из «Рубина» в июле 2021 года.

С тех пор он забил 1 гол в 6 матчах.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

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