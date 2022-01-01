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Варела: «Будет здорово, если «Зенит» начнет проигрывать, а «Динамо» финиширует первым»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела ответил на вопросы о силе РПЛ, чемпионской гонке и своей форме.

«В России сильная лига, в командах много иностранцев, включая латиноамериканцев – например, в «Зените» играет много бразильцев.

Когда я сюда приехал, то был удивлeн физической силой игроков. Но мне нравится борьба на поле.

Мы хорошо выступаем в этом сезоне, к чему мы стремились с тех пор, как я пришeл в клуб. Мы идeм на втором месте в турнирной таблице в трeх очках от «Зенита».

Будет здорово, если они будут проигрывать в концовке, а мы сможем их догнать и финишировать первыми.

После зимней паузы у меня было небольшое повреждение, из-за которого я пропустил первые игры. Потом я вернулся к матчу со «Спартаком», но тогда ещe не был готов на 100 процентов.

Сейчас же я снова себя чувствую очень хорошо. Мы вышли на финишную прямую, и я готов на 120 процентов», – сказал уругваец.

  • «Динамо» отстает от «Зенита» на 3 очка за 5 туров до конца чемпионата.
  • Варела выступает за клуб с октября 2020 года.
  • В этом сезоне он сделал 3 ассиста в 22 матчах.

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Источник: сайт «Динамо»

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