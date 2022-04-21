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Карасев рассудит ЦСКА и «Динамо», Кукуляк – «Краснодар» и «Зенит» в 26-м туре РПЛ

21 апреля 2022, 17:06
2

РФС назначил судей на матчи 26-го тура РПЛ.

Матч ЦСКА – «Динамо» обслужит Сергей Карасев. На игру «Ростов»«Спартак» назначен Виталий Мешков. «Краснодар» и «Зенит» рассудит Евгений Кукуляк.

23 апреля (суббота)

«Урал» – «Уфа»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Чеботарeв.

«Локомотив» – «Нижний Новгород»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Владимир Миневич; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Гвардис.

«Сочи»«Ахмат»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Кирилл Большаков; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Эдуард Малый.

24 апреля (воскресенье)

«Рубин» – «Арсенал»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Роман Усачев, Илья Елеференко; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Химки» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Алексей Тюмин.

25 апреля (понедельник)

«Краснодар» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалeв, Игорь Князев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Андрей Бутенко.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Краснодар Зенит Карасев Сергей Шадыханов Павел
Комментарии (2)
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шахта Заполярная
1650551157
Во Алания бледноголубых заганяла, что их на понедельник перенесли, что бы отдышались.
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zigbert
1650612515
Матч ЦСКА-Динамо стоит особняком в туре.
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