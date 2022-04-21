Сергеев: «С такой игрой «Алания» должна быть в РПЛ»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев похвалил «Аланию» после четвертьфинального матча Кубка России.

«Алания» выбила петербуржцев в 1/4 финала турнира.

«Зенит» проиграл в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время.

«Поздравляю «Аланию» с выходом в полуфинал. Они играли очень хорошо. С такой игрой команда должна быть в Премьер-лиге.

«Зениту» не повезло: гол на 90-й минуте и серия пенальти, а это лотерея. Больше повезло «Алании», поздравляю их с выходом в полуфинал.

Я выходил при счете 0:1, надо было отыгрываться. Хорошо, что забил, но в первую очередь надо, чтобы команда выигрывала.

Серию пенальти не отрабатывали. Это лотерея.

Хорошая атмосфера на стадионе. Приехало много болельщиков с Владикавказа. Играть было приятно. Команды не играли от обороны, а атаковали.

Шоковое ли состояние в раздевалке? Конечно», – сказал Сергеев.