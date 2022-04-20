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Сергеев: «С такой игрой «Алания» должна быть в РПЛ»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев похвалил «Аланию» после четвертьфинального матча Кубка России.

  • «Алания» выбила петербуржцев в 1/4 финала турнира.
  • «Зенит» проиграл в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время.

«Поздравляю «Аланию» с выходом в полуфинал. Они играли очень хорошо. С такой игрой команда должна быть в Премьер-лиге.

«Зениту» не повезло: гол на 90-й минуте и серия пенальти, а это лотерея. Больше повезло «Алании», поздравляю их с выходом в полуфинал.

Я выходил при счете 0:1, надо было отыгрываться. Хорошо, что забил, но в первую очередь надо, чтобы команда выигрывала.

Серию пенальти не отрабатывали. Это лотерея.

Хорошая атмосфера на стадионе. Приехало много болельщиков с Владикавказа. Играть было приятно. Команды не играли от обороны, а атаковали.

Шоковое ли состояние в раздевалке? Конечно», – сказал Сергеев.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +12157

    playsh 23 минуты назад

    Алания молодцы,но и Балтика в солидности перещеголяла бы не менее одной трети команд из состава РПЛ, "числящихся" там.Браво,ребята!!!

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