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Назначены судьи на матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России

31 августа, 15:37
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РФС опубликовал список арбитров, которые обслужат игры третьего тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27.

1 сентября (вторник)

«Акрон»«Локомотив»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Адлан Хатуев, Александр Туркин; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Эдуард Малый.

«Факел»«Краснодар»: судья – Игорь Капленков, помощники судьи – Андрей Болотенков, Руслан Шекемов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Николай Иванов.

«Ростов» – ЦСКА: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Дмитрий Семeнов, Михаил Иванов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Зуев.

2 сентября (среда)

«Оренбург»«Рубин»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Денис Березнов, Никита Матиеску; резервный судья – Артур Сагдиев; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Владимир Казьменко.

«Зенит»«Динамо Мх»: судья – Матвей Заика, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ермилов; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Александр Гончар.

«Балтика»«Крылья Советов»: судья – Владимир Москалев, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Олег Гусаков; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Игорь Писанко.

«Спартак»«Родина»: судья – Михаил Плиско, помощники судьи – Александр Богданов, Андрей Веретешкин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Роман Сафьян; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Сергей Французов.

3 сентября (четверг)

«Динамо»«Ахмат»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Денис Петров, Екатерина Курочкина; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Александр Гвардис.

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Зенит Краснодар Локомотив Спартак ЦСКА Балтика Динамо Рубин Ростов Ахмат Оренбург Динамо Мх Крылья Советов Акрон Родина Факел Москалев Владимир Чебан Сергей Кукуян Павел Шафеев Рафаэль Плиско Михаил Капленков Игорь Заика Матвей Сергей Цыганок
Комментарии (2)
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Октавиус
1788179944
Насколько справедливо, что чебан будет судить Ахмат?
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BVG4
1788286297
О, опять кухуяшка всплыла..! Липовые пенки в компенсированное время ставить соперникам лиц, без определенного места жительства, но с большими финансовыми возможностями😜
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