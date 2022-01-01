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«Локомотив» обвинил Самедова в грубом нарушении юридических обязательств перед клубом

«Локомотив» отреагировал на интервью бывшего старшего селекционера по молодежному футболу клуба Александра Самедова.

«Мы воздержимся от публичных комментариев относительно профессиональных компетенций уволенного сотрудника, однако хотели бы подчеркнуть, что в его обязанности никогда не входили финансовые вопросы, а также вопросы комплектования основного состава «Локомотива».

Сделанные в интервью заявления являются грубым нарушением юридических обязательств Александра Самедова перед «Локомотивом», – заявили в пресс-службе москвичей.

  • Самедов покинул «Локомотив» в начале апреля.
  • Он работал в селекционном отделе клуба с января 2021 года.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +374

    SpartakMoskwa 53 минуты назад

    Наказать черножопого

    1
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    Рейтинг: +1561

    Беспонтий 1 час назад

    и почему то хочется верить именно самедову

    0
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    Рейтинг: +14412

    ilichkadr 1 час назад

    Ясный перец, что не входили финансовые вопросы. Цорн с Вовкой заправляют финансовые вопросы и лишние рты никогда не допустят.

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    Рейтинг: +1074

    Artemka444 1 час назад

    Да весь локомотив сейчас шарашкина контора!!!!

    0
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