«Локомотив» обвинил Самедова в грубом нарушении юридических обязательств перед клубом

«Локомотив» отреагировал на интервью бывшего старшего селекционера по молодежному футболу клуба Александра Самедова.

«Мы воздержимся от публичных комментариев относительно профессиональных компетенций уволенного сотрудника, однако хотели бы подчеркнуть, что в его обязанности никогда не входили финансовые вопросы, а также вопросы комплектования основного состава «Локомотива».

Сделанные в интервью заявления являются грубым нарушением юридических обязательств Александра Самедова перед «Локомотивом», – заявили в пресс-службе москвичей.