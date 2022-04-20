Гари Невилл: «Игроки «МЮ» ждут конца сезона, чтобы спрятаться за нового тренера и обвинить старого»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал команду. Накануне она уступила «Ливерпулю» в 30-м туре АПЛ (0:4).

«Эти игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы сезон закончился, чтобы они могли спрятаться за нового тренера и обвинить старого. Культура оправданий пронизывает весь клуб», – считает Невилл.