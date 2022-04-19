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Решение об участии Промеса в кубковом дерби с ЦСКА еще не принято

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал состояние здоровья футболистов в преддверии матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

«По поводу состояния здоровья Промеса и остальных, медицинский и тренерский штабы внимательно за этим следят.

Решение об участии в дерби игроков, которые находятся под сомнением, будет принято ближе к матчу», – сказал Зеленов.

  • ЦСКА примет «Спартак» в среду.
  • Начало дерби – в 19:30 мск.
  • Промес в этом сезоне забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 25 матчах.

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Источник: Sport24

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