Решение об участии Промеса в кубковом дерби с ЦСКА еще не принято

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал состояние здоровья футболистов в преддверии матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.
«По поводу состояния здоровья Промеса и остальных, медицинский и тренерский штабы внимательно за этим следят.
Решение об участии в дерби игроков, которые находятся под сомнением, будет принято ближе к матчу», – сказал Зеленов.
- ЦСКА примет «Спартак» в среду.
- Начало дерби – в 19:30 мск.
- Промес в этом сезоне забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 25 матчах.
Источник: Sport24