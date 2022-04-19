Решение об участии Промеса в кубковом дерби с ЦСКА еще не принято

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал состояние здоровья футболистов в преддверии матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

«По поводу состояния здоровья Промеса и остальных, медицинский и тренерский штабы внимательно за этим следят.

Решение об участии в дерби игроков, которые находятся под сомнением, будет принято ближе к матчу», – сказал Зеленов.