«Милан» попытается подписать Стерлинга, Иско и Асенсио после смены владельца

«Милан» может усилить состав в случае покупки клуба инвестиционной компанией из Бахрейна Investcorp.

По информации GIFN со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб попытается подписать вингера «Ман Сити» Рахима Стерлинга, а также Иско и Марко Асенсио, выступающих за «Реал».

Стерлинг и Иско готовы к переходу в клуб из Милана.