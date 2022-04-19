«Милан» попытается подписать Стерлинга, Иско и Асенсио после смены владельца

«Милан» может усилить состав в случае покупки клуба инвестиционной компанией из Бахрейна Investcorp.
По информации GIFN со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб попытается подписать вингера «Ман Сити» Рахима Стерлинга, а также Иско и Марко Асенсио, выступающих за «Реал».
Стерлинг и Иско готовы к переходу в клуб из Милана.
- Контракт Стерлинга с «Ман Сити» истекает летом 2023 года.
- Иско станет свободным агентом летом.
- Соглашение Асенсио с «Реалом» заканчивается в 2023 году.
Источник: GIFN