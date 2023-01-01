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«Милан» попытается подписать Стерлинга, Иско и Асенсио после смены владельца

«Милан» может усилить состав в случае покупки клуба инвестиционной компанией из Бахрейна Investcorp.

По информации GIFN со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб попытается подписать вингера «Ман Сити» Рахима Стерлинга, а также Иско и Марко Асенсио, выступающих за «Реал».

Стерлинг и Иско готовы к переходу в клуб из Милана.

  • Контракт Стерлинга с «Ман Сити» истекает летом 2023 года.
  • Иско станет свободным агентом летом.
  • Соглашение Асенсио с «Реалом» заканчивается в 2023 году.

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Источник: GIFN

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Сегодня, 11:52
Комментарии1
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    Рейтинг: +13568

    Skull_Boy 1 час назад

    Это будет круто и Милан и славится тем, что дает жизнь уже списанным футболистам

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