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  • Главный скаут «Зенита»: «Если русский центральный защитник не падает при ходьбе – уже повод обратить внимание»

Главный скаут «Зенита»: «Если русский центральный защитник не падает при ходьбе – уже повод обратить внимание»

19 апреля 2022, 10:33
4

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин высказался о русских центральных защитниках.

— С центральными защитниками тоже сложно. Евменов говорил: «Зенит» следит за всеми русскими центральными защитниками, которые бегут и не падают». Близко к правде?

— Если и при ходьбе не падает — уже повод обратить внимание. Если серьезно, то мы не ведем абсолютно всех центральных защитников. Если есть русский вариант — замечательно, но их реально мало.

Эту позицию для топ-клуба сложно русифицировать. К счастью, у нас сейчас один из двух сильнейших центральных защитников-россиян — Дмитрий Чистяков.

— А почему российских защитников мало? У вас есть объяснение?

— Я могу только строить гипотезы. Одна из них — у нас редко молодых центральных защитников выводят в топ-клубе на игру, а еще реже не в тройке, а в двойке, где ответственность выше.

Другая гипотеза — в топ-клубах сильные академии, и они часто доминируют на детско-юношеском уровне. Игр с сопоставимым уровнем сопротивления не так много — сильно меньше тех матчей, в которых эти академии побеждают с крупным счетом. Защитники пасуют часто в этих матчах, но непосредственные оборонительные обязанности выполняют редко.

Может, в этом причины. Я могу только предполагать.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (4)
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portero
1650358987
Всё проще при покупках прилипает к ручками нехило, а вот своих ставить и наигрывать совсе ничего к загребущим, охеревшим пистаполам не прилипает...
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Atyrau85
1650363305
да, в командах середняках или с нижней части таблицы команды чаще обороняются, соответственно там больше развитых защитников. как-то так наверное
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paracetamol
1650365999
Шипулина еще не выгнали? Ты куда Прохина дел, недоделанный!
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