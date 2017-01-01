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Главный скаут «Зенита»: «Если русский центральный защитник не падает при ходьбе – уже повод обратить внимание»

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин высказался о русских центральных защитниках.

— С центральными защитниками тоже сложно. Евменов говорил: «Зенит» следит за всеми русскими центральными защитниками, которые бегут и не падают». Близко к правде?

— Если и при ходьбе не падает — уже повод обратить внимание. Если серьезно, то мы не ведем абсолютно всех центральных защитников. Если есть русский вариант — замечательно, но их реально мало.

Эту позицию для топ-клуба сложно русифицировать. К счастью, у нас сейчас один из двух сильнейших центральных защитников-россиян — Дмитрий Чистяков.

— А почему российских защитников мало? У вас есть объяснение?

— Я могу только строить гипотезы. Одна из них — у нас редко молодых центральных защитников выводят в топ-клубе на игру, а еще реже не в тройке, а в двойке, где ответственность выше.

Другая гипотеза — в топ-клубах сильные академии, и они часто доминируют на детско-юношеском уровне. Игр с сопоставимым уровнем сопротивления не так много — сильно меньше тех матчей, в которых эти академии побеждают с крупным счетом. Защитники пасуют часто в этих матчах, но непосредственные оборонительные обязанности выполняют редко.

Может, в этом причины. Я могу только предполагать.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:33
Комментарии3
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    Рейтинг: +70

    Atyrau85 30 минут назад

    да, в командах середняках или с нижней части таблицы команды чаще обороняются, соответственно там больше развитых защитников. как-то так наверное

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    Рейтинг: +62354

    portero 1 час назад

    Всё проще при покупках прилипает к ручками нехило, а вот своих ставить и наигрывать совсе ничего к загребущим, охеревшим пистаполам не прилипает...

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    Рейтинг: +2

    Феникс 28 2 часа назад

    Эту позицию для топ-клуба сложно русифицировать=====Гыыы Русификация русского футбола...Повезло с санкциями.Леги уезжают, русификация пойдет семимильными шагами.))) Далее русификация автопрома и прочей экономики.Флаг в руки, барабан на шею.Вперед и с песней---Мы рождены, штоб сказку сделать былью...)))

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