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Талалаев – судьям РПЛ: «Соберитесь все вместе и договоритесь, где назначать пенальти»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев попросил российских судей выработать единую трактовку эпизодов.

«Просим единую трактовку, один раз, выработайте. Хотите, назначайте пенальти, но назначайте все тогда. Не хотите назначать, не назначайте. Но договоритесь, уважаемые судьи, соберитесь все вместе.

Вот мы, тренеры, можем договориться. Соберитесь, один раз скажите друг другу, где назначать. Я руководителю лиги, руководителю ЭСК говорю: давайте один общий знаменатель найдем и перестанем обсуждать, — заявил Талалаев.

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Источник: «Матч ТВ»

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